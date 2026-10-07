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Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый

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Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 8
Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 9
Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 10
Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 11
Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
19
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 8
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 9
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 10
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 11
  • Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 
Начислим 73 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751164
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый
4 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
19
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
42.2x23.7x30.9см
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый

Микроволновая печь Midea EM719M2Z-W подходит для быстрой готовки. Объём 19 литров и мощность 700 Вт позволяют разогревать и размораживать продукты. Электронное управление с дисплеем и кнопочным открыванием дверцы упрощают использование.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый




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Характеристики
Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
19
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
да
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
42.2x23.7x30.9см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Midea EM719M2Z-W подходит для быстрой готовки. Объём 19 литров и мощность 700 Вт позволяют разогревать и размораживать продукты. Электронное управление с дисплеем и кнопочным открыванием дверцы упрощают использование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Midea EM719M2Z-W 19л. 700Вт белый - по цене 4540 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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