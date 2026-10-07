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Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 11
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 12
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 13
Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 11
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 12
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 13
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751176
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
10.5

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный

Vitek VT-MW0920 — компактная отдельностоящая микроволновая печь для повседневных задач на кухне. Объем камеры 20 л подходит для тарелок стандартного размера и небольших форм, а выходная мощность 700 Вт дает достаточно энергии для быстрого разогрева обеда, подогрева напитков и приготовления простых блюд. Черный корпус выглядит строго и универсально, гармонирует с современной техникой и не перетягивает внимание в светлом или темном интерьере. Внутренняя подсветка помогает контролировать процесс через стеклянную дверцу без открывания камеры, что сохраняет тепло и экономит время. Управление механическое, без сложных меню и дополнительных настроек. Крупные поворотные рукоятки дают четкую обратную связь, поэтому задать режим можно за секунды, не отвлекаясь от других дел. Доступна регулировка мощности, что важно для продуктов с разной плотностью: для супа и каши удобно снизить интенсивность, а для плотных гарниров выбрать более высокий уровень. Простая механика надежна в ежедневной эксплуатации и понятна всем членам семьи, включая детей и пожилых людей. Модель создана с упором на практичность. Отдельностоящая установка не требует подготовки ниши и специального монтажа: достаточно ровной поверхности и свободной розетки. Компактный формат облегчает размещение на бытовой столешнице, под навесным шкафом или на вспомогательной тумбе. Конструкция рассчитана на традиционный уход: внутренние поверхности без лишних декоративных элементов быстро очищаются после разогрева, а равномерная подсветка позволяет оценить состояние блюда в любой момент. VT-MW0920 ориентирована на стабильный результат при минимуме действий. Механическое управление и регулировка мощности избавляют от лишних кликов, подсветка дает полный визуальный контроль, а отдельностоящее исполнение делает установку элементарной. Печь органично вписывается в небольшой дом, студию, офисную кухню или дачу, где ценят понятность, аккуратный внешний вид и предсказуемость. Производитель указывает гарантию 12 месяцев, что подтверждает ответственность бренда за качество устройства и узлов.



Теги товара: 700 Вт, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
нет
Тип гриля
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Vitek VT-MW0920 — компактная отдельностоящая микроволновая печь для повседневных задач на кухне. Объем камеры 20 л подходит для тарелок стандартного размера и небольших форм, а выходная мощность 700 Вт дает достаточно энергии для быстрого разогрева обеда, подогрева напитков и приготовления простых блюд. Черный корпус выглядит строго и универсально, гармонирует с современной техникой и не перетягивает внимание в светлом или темном интерьере. Внутренняя подсветка помогает контролировать процесс через стеклянную дверцу без открывания камеры, что сохраняет тепло и экономит время. Управление механическое, без сложных меню и дополнительных настроек. Крупные поворотные рукоятки дают четкую обратную связь, поэтому задать режим можно за секунды, не отвлекаясь от других дел. Доступна регулировка мощности, что важно для продуктов с разной плотностью: для супа и каши удобно снизить интенсивность, а для плотных гарниров выбрать более высокий уровень. Простая механика надежна в ежедневной эксплуатации и понятна всем членам семьи, включая детей и пожилых людей. Модель создана с упором на практичность. Отдельностоящая установка не требует подготовки ниши и специального монтажа: достаточно ровной поверхности и свободной розетки. Компактный формат облегчает размещение на бытовой столешнице, под навесным шкафом или на вспомогательной тумбе. Конструкция рассчитана на традиционный уход: внутренние поверхности без лишних декоративных элементов быстро очищаются после разогрева, а равномерная подсветка позволяет оценить состояние блюда в любой момент. VT-MW0920 ориентирована на стабильный результат при минимуме действий. Механическое управление и регулировка мощности избавляют от лишних кликов, подсветка дает полный визуальный контроль, а отдельностоящее исполнение делает установку элементарной. Печь органично вписывается в небольшой дом, студию, офисную кухню или дачу, где ценят понятность, аккуратный внешний вид и предсказуемость. Производитель указывает гарантию 12 месяцев, что подтверждает ответственность бренда за качество устройства и узлов.


Теги товара: 700 Вт, черные, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Микроволновая Печь Vitek VT-MW0920 20л. 700Вт черный - по цене 4390 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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