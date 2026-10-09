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Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый

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Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 751155
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый
3 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Candy
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
445x242x355 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х27
Вес, кг.
10.8

Описание товара Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый

Отдельностоящая модель белого цвета емкостью 20 литров. Обладает мощностью микроволн 700 Вт и простым механическим типом регулировки. Внутреннее эмалированное покрытие легко очищается влажной тканью, имеется режим разморозки.



Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Candy
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем, л
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
445x242x355 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Отдельностоящая модель белого цвета емкостью 20 литров. Обладает мощностью микроволн 700 Вт и простым механическим типом регулировки. Внутреннее эмалированное покрытие легко очищается влажной тканью, имеется режим разморозки.


Теги товара: 700 Вт, белые, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь Candy CMWO-MM207WA 20л. 700Вт белый - стоимость товара 3760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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