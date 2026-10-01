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JVC KD-X152M Магнитола купить с доставкой в Москве
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JVC KD-X152M Магнитола

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JVC KD-X152M Магнитола - фото 1
JVC KD-X152M Магнитола - фото 2
JVC KD-X152M Магнитола - фото 3
JVC KD-X152M Магнитола - фото 4
JVC KD-X152M Магнитола - фото 5
JVC KD-X152M Магнитола - фото 6
JVC KD-X152M Магнитола - фото 7
JVC KD-X152M Магнитола - фото 8
JVC KD-X152M Магнитола - фото 9
JVC KD-X152M Магнитола - фото 10
JVC KD-X152M Магнитола - фото 11
JVC KD-X152M Магнитола - фото 12
JVC KD-X152M Магнитола - фото 13
JVC KD-X152M Магнитола - фото 14
JVC KD-X152M Магнитола - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 1
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 2
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 3
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 4
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 5
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 6
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 7
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 8
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 9
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 10
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 11
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 12
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 13
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 14
  • JVC KD-X152M Магнитола - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 
Начислим 293 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750774
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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JVC KD-X152M Магнитола
5 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JVC
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Вес, г.
5

Описание товара JVC KD-X152M Магнитола

Автопроигрыватель JVC KD-X152M оснащается передней панелью черного цвета. Он обладает простым дизайном и сможет дополнить салон автомобиля. Выпускается модель в типоразмере 1 din. Стоит учесть данный параметр для обеспечения совместимости с машиной. Автопроигрыватель JVC KD-X152M подключается к сети 12 В. Он получает питание от аккумулятора автомобиля. Установочный комплект входит в набор поставки, он позволит выполнить подключение. Представленная модель оснащается тюнером для воспроизведения радиостанций. Поддерживаются основные диапазоны – FM и AM. Предусмотрено 24 предустановки, можно сохранить множество станций для перемещения между ними.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре JVC KD-X152M Магнитола




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Характеристики
Бренд
JVC
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Развернуть
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Описание
Автопроигрыватель JVC KD-X152M оснащается передней панелью черного цвета. Он обладает простым дизайном и сможет дополнить салон автомобиля. Выпускается модель в типоразмере 1 din. Стоит учесть данный параметр для обеспечения совместимости с машиной. Автопроигрыватель JVC KD-X152M подключается к сети 12 В. Он получает питание от аккумулятора автомобиля. Установочный комплект входит в набор поставки, он позволит выполнить подключение. Представленная модель оснащается тюнером для воспроизведения радиостанций. Поддерживаются основные диапазоны – FM и AM. Предусмотрено 24 предустановки, можно сохранить множество станций для перемещения между ними.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


JVC KD-X152M Магнитола - стоимость товара 5890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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