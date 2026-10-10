Автомагнитола ACV AD-9001 2din 9" Android 9
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%9 600 руб. 22 386 руб.
В наличии
Код товара: 494072
|
Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 600 руб. -57%
22 386 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, кг.
1.44
Описание товара Автомагнитола ACV AD-9001 2din 9" Android 9
Автомобильная мультимедийная система FM, USB, SD, AUX, BT на Android 9.0 с MirrorLink и встроенным 4G LTE модемом. Поддерживает воспроизведение всех популярных форматов файлов.
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Автомагнитола ACV AD-9001 2din 9" Android 9 - стоимость товара 9600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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