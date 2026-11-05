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Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7" ПДУ RDS (PRMPA220) купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7" ПДУ RDS (PRMPA220)

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Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 1
Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 2
Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 3
Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 4
Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 5
Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 6
Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 7
Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 8
Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
  • Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 1
  • Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 2
  • Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 3
  • Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 4
  • Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 5
  • Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 6
  • Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 7
  • Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 8
  • Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7&quot; ПДУ RDS (PRMPA220) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 570 руб. 
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В наличии
Код товара: 641147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7" ПДУ RDS (PRMPA220)
16 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.36

Описание товара Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7" ПДУ RDS (PRMPA220)

Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPА-220 DSP на операционной системе ANDROID 10, монтажного размера 2DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазонах FM/AM волн, воспроизведение медиафайлов, записанных на USB-накопители. Головное устройство PROLOGY MPA-220 DSP обеспечивает работу с навигационным программным обеспечением Навител Навигатор, управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth, работу c Интернетом посредством подключения к сети Wi-Fi, а также передачу звука с внешних источников. Красивое графическое меню на 7 дюймовом экране с HD разрешением 1024x600 pix, красочный многостраничный интерфейс управления с большим выбором функций и Android приложений. Качественное, мощное звучание 4x55 Вт и широкие возможности аудио настроек - благодаря встроенному цифровому аудиопроцессору DSP. Многоцветная подсветка клавиш, USB слоты, Bluetooth коннект с телефонами для громкой связи, набора номера и трансляции музыки. Wi-Fi подключение к интернету для использования онлайн-сервисов и приложений. Скачивание и установка Android приложений из официального магазина Google Play Market. Голосовые команды, управление касанием экрана, кнопками на руле и с пульта ДУ. Минимальная монтажная глубина 50 мм.

Отзывы о товаре Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7" ПДУ RDS (PRMPA220)




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Характеристики
Бренд
Prology
Тип товара
Автомагнитола
Описание
Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPА-220 DSP на операционной системе ANDROID 10, монтажного размера 2DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазонах FM/AM волн, воспроизведение медиафайлов, записанных на USB-накопители. Головное устройство PROLOGY MPA-220 DSP обеспечивает работу с навигационным программным обеспечением Навител Навигатор, управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth, работу c Интернетом посредством подключения к сети Wi-Fi, а также передачу звука с внешних источников. Красивое графическое меню на 7 дюймовом экране с HD разрешением 1024x600 pix, красочный многостраничный интерфейс управления с большим выбором функций и Android приложений. Качественное, мощное звучание 4x55 Вт и широкие возможности аудио настроек - благодаря встроенному цифровому аудиопроцессору DSP. Многоцветная подсветка клавиш, USB слоты, Bluetooth коннект с телефонами для громкой связи, набора номера и трансляции музыки. Wi-Fi подключение к интернету для использования онлайн-сервисов и приложений. Скачивание и установка Android приложений из официального магазина Google Play Market. Голосовые команды, управление касанием экрана, кнопками на руле и с пульта ДУ. Минимальная монтажная глубина 50 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7" ПДУ RDS (PRMPA220) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 16570 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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