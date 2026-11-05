Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7" ПДУ RDS (PRMPA220)
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Характеристики
Описание товара Автомагнитола Prology MPA-220 DSP 2DIN 4x55Вт v5.1 7" ПДУ RDS (PRMPA220)
Автомобильный мультимедийный центр PROLOGY MPА-220 DSP на операционной системе ANDROID 10, монтажного размера 2DIN обеспечивает прием радиостанций в диапазонах FM/AM волн, воспроизведение медиафайлов, записанных на USB-накопители. Головное устройство PROLOGY MPA-220 DSP обеспечивает работу с навигационным программным обеспечением Навител Навигатор, управление мобильным телефоном через интерфейс Bluetooth, работу c Интернетом посредством подключения к сети Wi-Fi, а также передачу звука с внешних источников. Красивое графическое меню на 7 дюймовом экране с HD разрешением 1024x600 pix, красочный многостраничный интерфейс управления с большим выбором функций и Android приложений. Качественное, мощное звучание 4x55 Вт и широкие возможности аудио настроек - благодаря встроенному цифровому аудиопроцессору DSP. Многоцветная подсветка клавиш, USB слоты, Bluetooth коннект с телефонами для громкой связи, набора номера и трансляции музыки. Wi-Fi подключение к интернету для использования онлайн-сервисов и приложений. Скачивание и установка Android приложений из официального магазина Google Play Market. Голосовые команды, управление касанием экрана, кнопками на руле и с пульта ДУ. Минимальная монтажная глубина 50 мм.
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