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Pioneer MVH-S145BT автомагнитола купить с доставкой в Москве
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Pioneer MVH-S145BT автомагнитола

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Pioneer MVH-S145BT автомагнитола - фото 1
Pioneer MVH-S145BT автомагнитола - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
  • Pioneer MVH-S145BT автомагнитола - фото 1
  • Pioneer MVH-S145BT автомагнитола - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 
В наличии
Код товара: 750782
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Pioneer MVH-S145BT автомагнитола
7 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pioneer
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
USB
да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Pioneer MVH-S145BT автомагнитола

Pioneer MVH-S145BT — современный цифровой медиаресивер формата 1 DIN, который сочетает качественное звучание, удобное беспроводное подключение и широкие возможности для модернизации автомобильной аудиосистемы. Благодаря встроенному Bluetooth, фронтальному USB-порту и фирменному усилителю MOSFET 4?50 Вт, устройство обеспечивает комфортное управление музыкой и телефонными звонками во время каждой поездки.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Pioneer MVH-S145BT автомагнитола




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Развернуть
Наличие CD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание
Pioneer MVH-S145BT — современный цифровой медиаресивер формата 1 DIN, который сочетает качественное звучание, удобное беспроводное подключение и широкие возможности для модернизации автомобильной аудиосистемы. Благодаря встроенному Bluetooth, фронтальному USB-порту и фирменному усилителю MOSFET 4?50 Вт, устройство обеспечивает комфортное управление музыкой и телефонными звонками во время каждой поездки.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pioneer MVH-S145BT автомагнитола - по цене 7790 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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