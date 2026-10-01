Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола
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Характеристики
Описание товара Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола
Автомагнитола Pioneer MVH-S125UIМодель MVH-S120UI создана специально для цифровой музыки и современных носителей информации. К ней можно подключить смартфон Android или iPhone, а также другие устройства через USB порт или дополнительный Aux-вход на фронтальной панели. При этом Вы можете одновременно слушать любимую музыку и заряжать аккумулятор телефона.*Для работы смартфонов Android требуется версия Android 5.0 или более поздняя, до 7.1.2, а также протокол AOA (Android Open Accessory) 2.0.Вы также можете настроится на одну из 24 предустановленных FM радиостанций, чтобы получать ещё больше музыкального контента.Встроенный усилитель MOSFET с выходной мощностью 4х50 Вт позволяет воспроизводить музыку в высоком качестве . Для того, чтобы увеличить мощность, можно воспользоваться 2-мя RCA выходами на тыловой панели устройства для подключения дополнительного сабвуфера или усилителя. Эта модель имеет короткое шасси ( корпус на 41% короче обычного), что существенно упрощает ее установку в автомобиле.
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Теги товара: 1 din
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Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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