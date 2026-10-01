Top.Mail.Ru
Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 1
Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 2
Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 3
Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 4
Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 5
Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 6
Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 7
Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
  • Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 1
  • Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 2
  • Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 3
  • Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 4
  • Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 5
  • Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 6
  • Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 7
  • Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 590 руб. 
В наличии
Код товара: 750781
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола
7 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pioneer
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
5
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Индонезия
Вес, г.
5

Описание товара Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола

Автомагнитола Pioneer MVH-S125UIМодель MVH-S120UI создана специально для цифровой музыки и современных носителей информации. К ней можно подключить смартфон Android или iPhone, а также другие устройства через USB порт или дополнительный Aux-вход на фронтальной панели. При этом Вы можете одновременно слушать любимую музыку и заряжать аккумулятор телефона.*Для работы смартфонов Android требуется версия Android 5.0 или более поздняя, до 7.1.2, а также протокол AOA (Android Open Accessory) 2.0.Вы также можете настроится на одну из 24 предустановленных FM радиостанций, чтобы получать ещё больше музыкального контента.Встроенный усилитель MOSFET с выходной мощностью 4х50 Вт позволяет воспроизводить музыку в высоком качестве . Для того, чтобы увеличить мощность, можно воспользоваться 2-мя RCA выходами на тыловой панели устройства для подключения дополнительного сабвуфера или усилителя. Эта модель имеет короткое шасси ( корпус на 41% короче обычного), что существенно упрощает ее установку в автомобиле.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Pioneer
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Сенсорный дисплей
нет
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4х50 Вт
Выходная мощность макс. (на канал), Вт
50
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Кол-во полос эквалайзера
5
Читаемые форматы
MP3, WMA, WAV, FLAC
Развернуть
Радиоприемник
да
Наличие CD-проигрывателя
нет
Наличие DVD-проигрывателя
нет
Поддержка Android Auto
нет
Поддержка iOS (car play)
нет
Наличие Bluetooth
нет
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Нет
Видеовыход RCA
Нет
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Съемная панель
да
Страна производитель
Индонезия
Описание
Автомагнитола Pioneer MVH-S125UIМодель MVH-S120UI создана специально для цифровой музыки и современных носителей информации. К ней можно подключить смартфон Android или iPhone, а также другие устройства через USB порт или дополнительный Aux-вход на фронтальной панели. При этом Вы можете одновременно слушать любимую музыку и заряжать аккумулятор телефона.*Для работы смартфонов Android требуется версия Android 5.0 или более поздняя, до 7.1.2, а также протокол AOA (Android Open Accessory) 2.0.Вы также можете настроится на одну из 24 предустановленных FM радиостанций, чтобы получать ещё больше музыкального контента.Встроенный усилитель MOSFET с выходной мощностью 4х50 Вт позволяет воспроизводить музыку в высоком качестве . Для того, чтобы увеличить мощность, можно воспользоваться 2-мя RCA выходами на тыловой панели устройства для подключения дополнительного сабвуфера или усилителя. Эта модель имеет короткое шасси ( корпус на 41% короче обычного), что существенно упрощает ее установку в автомобиле.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pioneer MVH-S125UI Автомагнитола - стоимость товара 7590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...