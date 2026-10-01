Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола
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Характеристики
Описание товара Pioneer DEH-S2250UI Автомагнитола
Автомагнитола Pioneer DEH-S2250UI формата 1DIN подходит для установки в стандартные автомобильные панели. Мощность 4?50 Вт позволяет воспроизводить звук с достаточной громкостью для большинства салонов автомобилей. Съемная панель помогает защитить устройство от кражи при оставлении машины без присмотра. Наличие эквалайзера даёт возможность настраивать звучание под личные предпочтения слушателя. Аудиовход на передней панели упрощает подключение внешних аудиоустройств без необходимости разбирать прибор. USB-порт позволяет воспроизводить музыку в форматах MP3, WMA и WAV с флеш-накопителей или других устройств. CD-проигрыватель обеспечивает возможность прослушивания аудиодисков в дороге без дополнительных устройств. Радиотюнер FM/AM с поддержкой системы RDS отображает информацию о радиостанциях и помогает быстро находить нужные частоты. ЖК-дисплей отображает основную информацию о воспроизведении и настройках, облегчая управление устройством. Пульт дистанционного управления даёт возможность менять настройки и треки, не отвлекаясь от вождения.
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Теги товара: 1 din
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Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные мониторы, Автомобильные сабвуферы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
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