Описание товара Pioneer MVH-S425BT 2-DIN ресивер

? USB-магнитола Pioneer MVH-S425BT — это идеальное решение для тех, кто ценит качественный звук и современные технологии в автомобиле. С её помощью вы сможете наслаждаться любимыми треками в формате MP3, WMA, WAV и FLAC, обеспечивая отличное звучание на каждом пути. ? Благодаря встроенному Bluetooth, вы сможете легко подключать свои устройства и слушать музыку без проводов. Стерео Bluetooth (A2DP) позволяет передавать звук с вашего смартфона или планшета, что делает поездки ещё более комфортными и приятными. ? Магнитола поддерживает аудиовход 3.5 мм, что позволяет подключать дополнительные устройства, такие как MP3-плееры или другие источники звука. А с помощью пульта дистанционного управления вы сможете управлять воспроизведением, не отвлекаясь от дороги. ? Максимальная мощность на канал в 50 Вт и 4 канала обеспечивают мощный и чистый звук, который порадует даже самых требовательных слушателей. Графический эквалайзер позволяет настроить звук под ваши предпочтения, создавая идеальную атмосферу в автомобиле. ?? Не забывайте, что магнитола также поддерживает RDS, что позволяет получать информацию о радиостанциях и их передачах. Это особенно удобно для тех, кто часто слушает радио во время поездок. ? Удобный монтажный размер 2DIN делает установку магнитолы простой и быстрой. Питание от 12 В гарантирует стабильную работу устройства в любых условиях. С Pioneer MVH-S425BT вы получите не только качественный звук, но и множество возможностей для наслаждения музыкой в дороге!