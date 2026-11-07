Телевизор LG OLED 77" 4K OLED77C6RLA.ARU
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
256 860 руб.
В наличии
Код товара: 750745
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Загружаем...
256 860 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.9х1.15х0.23
Вес, кг.
39
Описание товара Телевизор LG OLED 77" 4K OLED77C6RLA.ARU
Телевизор LG OLED 77" 4K OLED77C6RLA.ARU
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Телевизор LG OLED 77" 4K OLED77C6RLA.ARU
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Телевизор LG OLED 77" 4K OLED77C6RLA.ARU - стоимость товара 256860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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