Уцененный товар Мясорубка Bosch MFW2515W хорошее состояние, 750609
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%9 980 руб. 11 090 руб.
В наличии
Код товара: 750609
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Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 980 руб. -10%
11 090 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х28х25
Вес, кг.
4.05
Описание товара Уцененный товар Мясорубка Bosch MFW2515W хорошее состояние
Причина уценки: сломан толкатель, сломана насадка для колбас Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, мясорубка, нож, формовочный диск 2шт, приставка соковыжималка, толкатель с крышкой, лоток для загрузки, загрузочный патрубок, колбасный шприц, насадки для кеббе, документация
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Причина уценки: сломан толкатель, сломана насадка для колбас Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, мясорубка, нож, формовочный диск 2шт, приставка соковыжималка, толкатель с крышкой, лоток для загрузки, загрузочный патрубок, колбасный шприц, насадки для кеббе, документация
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Уцененный товар Мясорубка Bosch MFW2515W хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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