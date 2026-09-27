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Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка

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Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 1
Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 2
Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 3
Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 4
Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 5
Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 6
Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Just Say Ozzy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 1
  • Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 2
  • Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 3
  • Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 4
  • Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 5
  • Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 6
  • Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750410
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EPIC
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[190758773919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Just Say Ozzy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Miracle Man, Bloodbath In Paradise, Shot In The Dark, Tattooed Dancer, Sweet Leaf, War Pigs
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка

Tracklist

  1. Miracle Man
  2. Bloodbath In Paradise
  3. Shot In The Dark
  4. Tattooed Dancer
  5. Sweet Leaf
  6. War Pigs

Отзывы о товаре Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EPIC
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[190758773919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ozzy Osbourne
Альбом (сингл)
Just Say Ozzy
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Miracle Man, Bloodbath In Paradise, Shot In The Dark, Tattooed Dancer, Sweet Leaf, War Pigs
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Tracklist

  1. Miracle Man
  2. Bloodbath In Paradise
  3. Shot In The Dark
  4. Tattooed Dancer
  5. Sweet Leaf
  6. War Pigs
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ozzy Osbourne - Just Say Ozzy (190758773919) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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