Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка
Александр Зацепин — советский и российский композитор, народный артист России (2003) Получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая. Композитор написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Александр Зацепин заслуженный деятель искусств России (1997), член-корреспондент Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Союза композиторов СССР (1956) и Союза кинематографистов СССР (1957).
Треклист
- Главная тема
- Пролёт «Пегаса»
- Сквозь астероиды
- Полёт старухи*
- Доктор Верховцев
- Планета Блук
- Зелёный
- Поиск Верховцева
- Межпланетный рынок животных
- Нападение роботов
- Сообщение Говоруна
- Полёт к системе Медуза
- Планета Шелезяка
- Система Медуза
- Планета миражей
- Третья планета
- Птица Крок
- Птица Крок. Вариант*
- Рассказ Алисы
- За Говоруном на поляну
- Алиса с зеркалом
- «Пегас» в ловушке
- Пираты
- Помощь
- Два Капитана
- Разоблачение Глота*
- Старые времена
- Новая игрушка птицы Крок
- Финал
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Александр Зацепин — советский и российский композитор, народный артист России (2003) Получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая. Композитор написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Александр Зацепин заслуженный деятель искусств России (1997), член-корреспондент Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Союза композиторов СССР (1956) и Союза кинематографистов СССР (1957).
Треклист
- Главная тема
- Пролёт «Пегаса»
- Сквозь астероиды
- Полёт старухи*
- Доктор Верховцев
- Планета Блук
- Зелёный
- Поиск Верховцева
- Межпланетный рынок животных
- Нападение роботов
- Сообщение Говоруна
- Полёт к системе Медуза
- Планета Шелезяка
- Система Медуза
- Планета миражей
- Третья планета
- Птица Крок
- Птица Крок. Вариант*
- Рассказ Алисы
- За Говоруном на поляну
- Алиса с зеркалом
- «Пегас» в ловушке
- Пираты
- Помощь
- Два Капитана
- Разоблачение Глота*
- Старые времена
- Новая игрушка птицы Крок
- Финал
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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