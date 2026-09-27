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Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка

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Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 1
Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 2
Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 3
Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 4
Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 5
Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Тайна Третьей Планеты
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 2
  • Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 3
  • Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 4
  • Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 5
  • Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750396
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка
3 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Shining Sioux Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Shining Sioux
Barcode
[4680068806972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Тайна Третьей Планеты
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Главная тема, Пролёт «Пегаса», Сквозь астероиды, Полёт старухи*, Доктор Верховцев, Планета Блук, Зелёный, Поиск Верховцева, Межпланетный рынок животных, Нападение роботов, Сообщение Говоруна, Полёт к системе Медуза, Планета Шелезяка, Система Медуза, Планета миражей, Третья планета, Птица Крок, Птица Крок. Вариант*, Рассказ Алисы, За Говоруном на поляну, Алиса с зеркалом, «Пегас» в ловушке, Пираты, Помощь, Два Капитана, Разоблачение Глота*, Старые времена, Новая игрушка птицы Крок, Финал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка

Александр Зацепин — советский и российский композитор, народный артист России (2003) Получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая. Композитор написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Александр Зацепин заслуженный деятель искусств России (1997), член-корреспондент Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Союза композиторов СССР (1956) и Союза кинематографистов СССР (1957).

Треклист

  1. Главная тема
  2. Пролёт «Пегаса»
  3. Сквозь астероиды
  4. Полёт старухи*
  5. Доктор Верховцев
  6. Планета Блук
  7. Зелёный
  8. Поиск Верховцева
  9. Межпланетный рынок животных
  10. Нападение роботов
  11. Сообщение Говоруна
  12. Полёт к системе Медуза
  13. Планета Шелезяка
  14. Система Медуза
  15. Планета миражей
  16. Третья планета
  17. Птица Крок
  18. Птица Крок. Вариант*
  19. Рассказ Алисы
  20. За Говоруном на поляну
  21. Алиса с зеркалом
  22. «Пегас» в ловушке
  23. Пираты
  24. Помощь
  25. Два Капитана
  26. Разоблачение Глота*
  27. Старые времена
  28. Новая игрушка птицы Крок
  29. Финал

Отзывы о товаре Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Shining Sioux Records
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Shining Sioux
Barcode
[4680068806972]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Зацепин
Альбом (сингл)
Тайна Третьей Планеты
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Главная тема, Пролёт «Пегаса», Сквозь астероиды, Полёт старухи*, Доктор Верховцев, Планета Блук, Зелёный, Поиск Верховцева, Межпланетный рынок животных, Нападение роботов, Сообщение Говоруна, Полёт к системе Медуза, Планета Шелезяка, Система Медуза, Планета миражей, Третья планета, Птица Крок, Птица Крок. Вариант*, Рассказ Алисы, За Говоруном на поляну, Алиса с зеркалом, «Пегас» в ловушке, Пираты, Помощь, Два Капитана, Разоблачение Глота*, Старые времена, Новая игрушка птицы Крок, Финал
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание

Александр Зацепин — советский и российский композитор, народный артист России (2003) Получил всенародную известность как автор музыки ко многим знаменитым фильмам, в том числе почти ко всем фильмам Леонида Гайдая. Композитор написал более 300 песен и сочинил музыку более чем к 120 фильмам и мультфильмам. Александр Зацепин заслуженный деятель искусств России (1997), член-корреспондент Национальной академии кинематографических искусств и наук (2002), член Союза композиторов СССР (1956) и Союза кинематографистов СССР (1957).

Треклист

  1. Главная тема
  2. Пролёт «Пегаса»
  3. Сквозь астероиды
  4. Полёт старухи*
  5. Доктор Верховцев
  6. Планета Блук
  7. Зелёный
  8. Поиск Верховцева
  9. Межпланетный рынок животных
  10. Нападение роботов
  11. Сообщение Говоруна
  12. Полёт к системе Медуза
  13. Планета Шелезяка
  14. Система Медуза
  15. Планета миражей
  16. Третья планета
  17. Птица Крок
  18. Птица Крок. Вариант*
  19. Рассказ Алисы
  20. За Говоруном на поляну
  21. Алиса с зеркалом
  22. «Пегас» в ловушке
  23. Пираты
  24. Помощь
  25. Два Капитана
  26. Разоблачение Глота*
  27. Старые времена
  28. Новая игрушка птицы Крок
  29. Финал
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Отзывы


Александр Зацепин - Тайна Третьей Планеты (4680068806972) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3280 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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