Гр.Об. - Боевой Стимул (4660059680835) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Гражданская Оборона
Альбом (сингл)
Боевой Стимул
Жанр
Русский рок, Панк, Psychedelic Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб.
В наличии
Код товара: 750393
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3 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Выргород
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Выргород
Barcode
[4660059680835]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Гражданская Оборона
Альбом (сингл)
Боевой Стимул
Жанр
Русский рок, Панк, Psychedelic Rock
Трек-лист
Тошнота, Капуста, Никто Не Хотел Умирать, Иуда Будет В Раю, Боевой Стимул, «Система», Парадокс, Наваждение, Лето Прошло, Кто Сдохнет Первым, Самоотвод, Деревья, Амнезия, За***сь!, Против
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Возрастное ограничение
18+
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Гр.Об. - Боевой Стимул (4660059680835) виниловая пластинка
"Боевой стимул" - десятый официальный альбом группы Гражданская оборона. Один из серии альбомов 1988 года. Обложкой альбома послужила фотография из архивной подписки журнала "Советское фото": "фото было взято из раздела „какие фотографии не следует присылать“ на проходивший тогда конкурс под лозунгом всесоюзной борьбы с алкоголизмом".
Треклист
- Тошнота
- Капуста
- Никто Не Хотел Умирать
- Иуда Будет В Раю
- Боевой Стимул
- «Система»
- Парадокс
- Наваждение
- Лето Прошло
- Кто Сдохнет Первым
- Самоотвод
- Деревья
- Амнезия
- За***сь!
- Против
Отзывы о товаре Гр.Об. - Боевой Стимул (4660059680835) виниловая пластинка