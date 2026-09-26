Top.Mail.Ru
Angine De Poitrine - Vol.2 (0990481102761) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Angine De Poitrine - Vol.2 (0990481102761) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Angine De Poitrine - Vol.2 (0990481102761) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angine De Poitrine
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 750242
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Angine De Poitrine - Vol.2 (0990481102761) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Spectacle Bonzai
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spectacle Bonzai
Barcode
[0990481102761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angine De Poitrine
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fabienk, Mata Zyklek, Sarniezz, Perep Utz, Yor Zarad, Angor
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Angine De Poitrine - Vol.2 (0990481102761) виниловая пластинка

Angine De Poitrine — канадский инструментальный дуэт из Квебека, ставший музыкальной сенсацией в 2026 году. В альбоме «II», насыщенном, лаконичном и энергичном, дуэт продолжает развивать свое звучание – с более четкой динамикой, необычными структурами и юмором, который раскрывается только при более внимательном прослушивании. Три основных ингредиента остаются неизменными: эйсид-техно, диско и рок. Издание на виниле с вкладышем Дуэт состоит из двух музыкантов под псевдонимами Khn de Poitrine (гитара, бас, лупер) и Klek de Poitrine (ударные). Они выступают в причудливых масках и костюмах (часто в горошек) и общаются на выдуманном языке. С помощью энергичных барабанных ритмов и искусно наложенных микротональных гитарных партий дуэт из Квебека создаёт гипнотические звуковые и визуальные ландшафты в своем психоделическом мат-рок-космосе. Их выступление на KEXP уже набрало миллионы просмотров — и это число продолжает расти. В феврале 2026 года их новый сингл «Fabienk» вошел в число 50 самых популярных песен в мире по версии Shazam. Добавьте к этому аншлаговые концерты, выступления на международных фестивалях и десятки тысяч виниловых пластинок, выпущенных для удовлетворения спроса… Все это важно для нас, людей, но Angine de Poitrine просто любят играть рок-н-ролл.

Отзывы о товаре Angine De Poitrine - Vol.2 (0990481102761) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Spectacle Bonzai
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spectacle Bonzai
Barcode
[0990481102761]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Angine De Poitrine
Альбом (сингл)
Vol.2
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Fabienk, Mata Zyklek, Sarniezz, Perep Utz, Yor Zarad, Angor
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Angine De Poitrine — канадский инструментальный дуэт из Квебека, ставший музыкальной сенсацией в 2026 году. В альбоме «II», насыщенном, лаконичном и энергичном, дуэт продолжает развивать свое звучание – с более четкой динамикой, необычными структурами и юмором, который раскрывается только при более внимательном прослушивании. Три основных ингредиента остаются неизменными: эйсид-техно, диско и рок. Издание на виниле с вкладышем Дуэт состоит из двух музыкантов под псевдонимами Khn de Poitrine (гитара, бас, лупер) и Klek de Poitrine (ударные). Они выступают в причудливых масках и костюмах (часто в горошек) и общаются на выдуманном языке. С помощью энергичных барабанных ритмов и искусно наложенных микротональных гитарных партий дуэт из Квебека создаёт гипнотические звуковые и визуальные ландшафты в своем психоделическом мат-рок-космосе. Их выступление на KEXP уже набрало миллионы просмотров — и это число продолжает расти. В феврале 2026 года их новый сингл «Fabienk» вошел в число 50 самых популярных песен в мире по версии Shazam. Добавьте к этому аншлаговые концерты, выступления на международных фестивалях и десятки тысяч виниловых пластинок, выпущенных для удовлетворения спроса… Все это важно для нас, людей, но Angine de Poitrine просто любят играть рок-н-ролл.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Angine De Poitrine - Vol.2 (0990481102761) виниловая пластинка - купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...