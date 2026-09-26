Angine De Poitrine - Vol.1 (0628425432130) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Angine De Poitrine - Vol.1 (0628425432130) виниловая пластинка
Angine De Poitrine — канадский инструментальный дуэт из Квебека, ставший музыкальной сенсацией в 2026 году. Группа известна своим анонимным образом, использованием микротональных инструментов и вирусным выступлением на KEXP, набравшим миллионы просмотров Их дебютный альбом «Vol. I», выпущенный первоначально в июне 2024 года и ставший уже коллекционной редкостью, теперь впервые становится широко доступен Издание на виниле с вкладышем Дуэт состоит из двух музыкантов под псевдонимами Khn de Poitrine (гитара, бас, лупер) и Klek de Poitrine (ударные). Они выступают в причудливых масках и костюмах (часто в горошек) и общаются на выдуманном языке. С помощью энергичных барабанных ритмов и искусно наложенных микротональных гитарных партий дуэт из Квебека создаёт гипнотические звуковые и визуальные ландшафты в своем психоделическом мат-рок-космосе. Их выступление на KEXP уже набрало миллионы просмотров — и это число продолжает расти. В феврале 2026 года их новый сингл «Fabienk» вошел в число 50 самых популярных песен в мире по версии Shazam. Добавьте к этому аншлаговые концерты, выступления на международных фестивалях и десятки тысяч виниловых пластинок, выпущенных для удовлетворения спроса… Все это важно для нас, людей, но Angine de Poitrine просто любят играть рок-н-ролл.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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