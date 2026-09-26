The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Things Fall Apart
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 750015
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Характеристики
Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0008811194819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Things Fall Apart
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Act Won (Things Fall Apart), Table Of Contents (Parts 1 & 2), The Next Movement (при уч. DJ Jazzy Jeff), Step Into The Realm, The Spark, Dynamite! (продюсер J Dilla), Without A Doubt, Ain't Sayin' Nothin' New, Double Trouble (при уч. Mos Def), Act Too (The Love Of My Life) (при уч. Common), 100% Dundee, Diedre Vs. Dice, Adrenaline! (при уч. Dice Raw & Beanie Sigel), 3rd Acts: ? Vs. Scratch 2... Electric Boogaloo, You Got Me (при уч. Erykah Badu & Eve), Don't See Us, The Return To Innocence Lost
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка
Переиздание классического альбома группы The Roots — «Things Fall Apart», выпущенного на двойном виниле (2 LP) 20 апреля 2013 года. «Things Fall Apart» (первоначальный релиз — 23 февраля 1999 года) — четвертый студийный и самый прорывной альбом филадельфийской хип-хоп группы The Roots, получивший статус платинового.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Geffen
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Geffen
Barcode
[0008811194819]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Roots
Альбом (сингл)
Things Fall Apart
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Act Won (Things Fall Apart), Table Of Contents (Parts 1 & 2), The Next Movement (при уч. DJ Jazzy Jeff), Step Into The Realm, The Spark, Dynamite! (продюсер J Dilla), Without A Doubt, Ain't Sayin' Nothin' New, Double Trouble (при уч. Mos Def), Act Too (The Love Of My Life) (при уч. Common), 100% Dundee, Diedre Vs. Dice, Adrenaline! (при уч. Dice Raw & Beanie Sigel), 3rd Acts: ? Vs. Scratch 2... Electric Boogaloo, You Got Me (при уч. Erykah Badu & Eve), Don't See Us, The Return To Innocence Lost
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Переиздание классического альбома группы The Roots — «Things Fall Apart», выпущенного на двойном виниле (2 LP) 20 апреля 2013 года. «Things Fall Apart» (первоначальный релиз — 23 февраля 1999 года) — четвертый студийный и самый прорывной альбом филадельфийской хип-хоп группы The Roots, получивший статус платинового.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Roots - Things Fall Apart (0008811194819) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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