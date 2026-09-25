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OST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Williams) (coloured) (0050087596422) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Williams) (coloured) (0050087596422) виниловая пластинка

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OST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Williams) (coloured) (0050087596422) - фото 1
OST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Williams) (coloured) (0050087596422) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Williams) (coloured) (0050087596422) - фото 1
  • OST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Williams) (coloured) (0050087596422) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748532
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Загружаем...
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OST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Williams) (coloured) (0050087596422) виниловая пластинка
6 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087596422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
In the Jungle, The Idol Temple, Escape from the Temple, Flight from Peru, Washington Men / Indy's Home, A Thought for Marion / To Nepal, The Medallion, Flight to Cairo, The Basket Game, Bad Dates, The Map Room: Dawn, Reunion in the Tent / Searching for the Well, The Well of the Souls, Indy Rides the Statue, The Fist Fight / The Flying Wing, Desert Chase, Marion's Theme / The Crate, The German Sub, Ride to the Nazi Hideout, Indy Follows the Ark, The Miracle of the Ark, Washington Ending & Raiders
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Williams) (coloured) (0050087596422) виниловая пластинка

Отметьте 45-летие фильма «Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark» с этим коллекционным изданием на двойном цветном виниле саундтрека к фильму, написанного Джоном Уильямсом



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Williams) (coloured) (0050087596422) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087596422]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
In the Jungle, The Idol Temple, Escape from the Temple, Flight from Peru, Washington Men / Indy's Home, A Thought for Marion / To Nepal, The Medallion, Flight to Cairo, The Basket Game, Bad Dates, The Map Room: Dawn, Reunion in the Tent / Searching for the Well, The Well of the Souls, Indy Rides the Statue, The Fist Fight / The Flying Wing, Desert Chase, Marion's Theme / The Crate, The German Sub, Ride to the Nazi Hideout, Indy Follows the Ark, The Miracle of the Ark, Washington Ending & Raiders
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Описание
Отметьте 45-летие фильма «Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark» с этим коллекционным изданием на двойном цветном виниле саундтрека к фильму, написанного Джоном Уильямсом


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Indiana Jones And The Raiders Of The Lost Ark (John Williams) (coloured) (0050087596422) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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