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OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) виниловая пластинка

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OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) - фото 1
OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) - фото 2
OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones and the temple of doom
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) - фото 1
  • OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) - фото 2
  • OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748536
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) виниловая пластинка
6 750 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087596453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones and the temple of doom
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Anything Goes, Indy Negotiates, The Nightclub Brawl, Fast Streets of Shanghai, Map/Out of Fuel, Slalom On Mt. Humol, Short Round s Theme, The Scroll/To Pankot Palace, Nocturnal Activities, Bug Tunnel/Death Trap, Approaching the Stones, Children in Chains, The Temple of Doom, Short Round Escapes, Saving Willie, Slave Children s Crusade, Short Round Helps, The Mine Car Chase, Water!, The Sword Trick, The Broken Bridge/British Relief, End Credits
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) виниловая пластинка

Саундтрек к фильму «Indiana Jones and the Temple of Doom», теперь в коллекционном издании на двойном оранжевом виниле, с оригинальной музыкой, написанной и исполненной Джоном Уильямсом.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087596453]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones and the temple of doom
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Anything Goes, Indy Negotiates, The Nightclub Brawl, Fast Streets of Shanghai, Map/Out of Fuel, Slalom On Mt. Humol, Short Round s Theme, The Scroll/To Pankot Palace, Nocturnal Activities, Bug Tunnel/Death Trap, Approaching the Stones, Children in Chains, The Temple of Doom, Short Round Escapes, Saving Willie, Slave Children s Crusade, Short Round Helps, The Mine Car Chase, Water!, The Sword Trick, The Broken Bridge/British Relief, End Credits
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек к фильму «Indiana Jones and the Temple of Doom», теперь в коллекционном издании на двойном оранжевом виниле, с оригинальной музыкой, написанной и исполненной Джоном Уильямсом.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Indiana Jones And The Temple Of Doom (John Williams) (coloured) (0050087596453) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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