OST - Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull (John Williams) (coloured) (0050087596354) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 748534
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Характеристики
Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087596354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Raiders March, Call Of The Crystal, The Adventures Of Mutt, Irina's Theme, The Snake Pit, The Spell Of The Skull, The Journey To Akator, A Whirl Through Academe, "Return", The Jungle Chase, Orellana's Cradle, Grave Robbers, Hidden Treasure And The City Of Gold, Secret Doors And Scorpions, Oxley's Dilemma, Ants!, Temple Ruins And The Secret Revealed, The Departure, Finale
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500
Описание товара OST - Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull (John Williams) (coloured) (0050087596354) виниловая пластинка
Саундтрек к фильму "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" с музыкой оскароносного композитора Джона Уильямса теперь доступен в коллекционном издании на двойном цветном виниле.
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Теги товара: Кинематограф
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Бренд
Disney
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Disney
Barcode
[0050087596354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Raiders March, Call Of The Crystal, The Adventures Of Mutt, Irina's Theme, The Snake Pit, The Spell Of The Skull, The Journey To Akator, A Whirl Through Academe, "Return", The Jungle Chase, Orellana's Cradle, Grave Robbers, Hidden Treasure And The City Of Gold, Secret Doors And Scorpions, Oxley's Dilemma, Ants!, Temple Ruins And The Secret Revealed, The Departure, Finale
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Саундтрек к фильму "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" с музыкой оскароносного композитора Джона Уильямса теперь доступен в коллекционном издании на двойном цветном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull (John Williams) (coloured) (0050087596354) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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