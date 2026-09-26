The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Roots - Rising Down (coloured) (0602458189384) виниловая пластинка
Лимитированное переиздание восьмого студийного альбома хип-хоп группы The Roots — Rising Down, выпущенному на двойном цветном виниле (2 LP). Выпущенный изначально в 2008 году, Rising Down считается одной из самых мрачных, социально напряженных и политически заряженных работ коллектива. Название отсылает к эссе Уильяма Т. Фоллманна. Темы треков пропитаны тревожным настроением, критикой современного общества, системного расизма и нищеты. Звучание наполнено тяжелыми ломаными барабанами Квестлава, цепким басом и агрессивной, виртуозной читкой Блэка Тота (Black Thought). Данное издание приурочено к 50-летию хип-хопа и выполнено на стильном цветном виниле. В записи приняли участие звездные гости: Mos Def, Styles P, Common, Talib Kweli и даже вокалист Fall Out Boy Patrick Stump.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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