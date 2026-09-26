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Alison Moyet - Hometime (coloured) (0711297512588) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alison Moyet - Hometime (coloured) (0711297512588) виниловая пластинка

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Alison Moyet - Hometime (coloured) (0711297512588) виниловая пластинка - фото 1
Alison Moyet - Hometime (coloured) (0711297512588) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Moyet
Альбом (сингл)
Hometime
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alison Moyet - Hometime (coloured) (0711297512588) виниловая пластинка - фото 1
  • Alison Moyet - Hometime (coloured) (0711297512588) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 749969
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Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297512588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Moyet
Альбом (сингл)
Hometime
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Yesterday’s Flame, Should I Feel That It’s Over, More, Hometime, Mary, Don’t Keep Me Waiting, Say It, Ski, If You Don’t Come Back To Me, Do You Ever Wonder, The Train I Ride, You Don’t Have To Go
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alison Moyet - Hometime (coloured) (0711297512588) виниловая пластинка

GoodTimes № 4/02: «Мойет в очередной раз доказывает, что он лучший белый певец пост-блюзовой эпохи, которому не нужна вокальная показуха».

Отзывы о товаре Alison Moyet - Hometime (coloured) (0711297512588) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297512588]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Alison Moyet
Альбом (сингл)
Hometime
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Yesterday’s Flame, Should I Feel That It’s Over, More, Hometime, Mary, Don’t Keep Me Waiting, Say It, Ski, If You Don’t Come Back To Me, Do You Ever Wonder, The Train I Ride, You Don’t Have To Go
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
GoodTimes № 4/02: «Мойет в очередной раз доказывает, что он лучший белый певец пост-блюзовой эпохи, которому не нужна вокальная показуха».
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