Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Robert Glasper - Let Go (0888072741171) виниловая пластинка
Альбом «Let Go» американского пианиста и продюсера Роберта Гласпера (Robert Glasper) относится к жанрам современный джаз (Contemporary Jazz) и соул-джаз (Soul-Jazz) с элементами хип-хопа и R&B. Изначально выпущенная в цифровом формате, в январе 2026 года эта запись впервые официально выходит на физическом носителе — двойном виниле (2LP) под лейблом Loma Vista Recordings. Сам Роберт Гласпер описывает «Let Go» как музыкальное убежище и медитативный звуковой ландшафт. По его словам, этот релиз призван заглушить внешний шум окружающего мира, помочь слушателям успокоиться и найти свой внутренний центр. В записи приняли участие известные джазовые и R&B музыканты: барабанщик Кендрик Скотт, басист Бёрнисс Трэвис, гитарист Крис Шолар и певица Мешелл Ндегеочелло. Трек «Going Home» Гласпер посвятил памяти ушедшего из жизни саксофониста Кейси Бенджамина.
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