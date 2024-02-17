Top.Mail.Ru
Marillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Marillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая пластинка

1 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 1
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 2
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 3
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 4
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 5
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 6
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 7
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 8
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 9
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 10
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 11
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 12
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 13
Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
An Hour Before Its Dark
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 1
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 2
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 3
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 4
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 5
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 6
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 7
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 8
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 9
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 10
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 11
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 12
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 13
  • Marillion - An Hour Before It&#039;s Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632744
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music, Edel
Barcode
[4029759171713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
An Hour Before Its Dark
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Marillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая пластинка

Студийный альбома Marillion, вышедший в 2022 году. Издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Marillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая пластинка

17.02.2024
Алексей

Достоинства:
Новый альбом на виниле.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Новый студийный альбом на виниле. Музыкальная составляющая на высоком профессиональном уровне. Тоже многограние музыкальных инструментов , очень сильный напор звуков и вокала. Лучше слушать, чем говорить. Рекомендую к приобретению в этом магазине.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music, Edel
Barcode
[4029759171713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Marillion
Альбом (сингл)
An Hour Before Its Dark
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Студийный альбома Marillion, вышедший в 2022 году. Издание на двойном чёрном 180-гр виниле в разворотном конверте.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.02.2024
Алексей

Достоинства:
Новый альбом на виниле.

Недостатки:
Нет.

Комментарий:
Новый студийный альбом на виниле. Музыкальная составляющая на высоком профессиональном уровне. Тоже многограние музыкальных инструментов , очень сильный напор звуков и вокала. Лучше слушать, чем говорить. Рекомендую к приобретению в этом магазине.


Marillion - An Hour Before It's Dark (4029759171713) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...