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Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108711) виниловая пластинка

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Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108711) - фото 1
Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108711) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
FROM THE CRADLE TO ENSLAVE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108711) - фото 1
  • Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108711) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748399
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108711) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584108711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
FROM THE CRADLE TO ENSLAVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
From the Cradle to Enslave, Of Dark Blood and Fucking, Death Comes Ripping, Sleepless, Pervert's Church (From the Cradle to Deprave), Funeral in Carpathia (Be quick or Be Dead), Dawn of Eternity
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108711) виниловая пластинка

12-дюймовый мини-альбом - лимитированная серия винила цвета красной и черной короны (переиздание классического мини-альбома в 2026 году). С момента своего появления на свет в 1999 году, Cradle to Enslave, второй мини-альбом группы, представил собой моментальный снимок того, как Cradle of Filth оттачивают и расширяют свои звуковые прозвища, которые в конечном итоге сформировали одноименное звучание новаторского жанра. Коллекция треков, в которых чувствуется напряженность и театральность, с тяжелыми драйвовыми риффами, размашистыми оркестровыми штрихами и неподражаемым лаем фронтмена Дэни Филта. Эти треки открывают доступ к изысканной готик-экстремальной металлической среде, в которой работает группа, и остаются востребованными как коллекционерами, так и новыми поклонниками.

Отзывы о товаре Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0199584108711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
FROM THE CRADLE TO ENSLAVE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
From the Cradle to Enslave, Of Dark Blood and Fucking, Death Comes Ripping, Sleepless, Pervert's Church (From the Cradle to Deprave), Funeral in Carpathia (Be quick or Be Dead), Dawn of Eternity
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
12-дюймовый мини-альбом - лимитированная серия винила цвета красной и черной короны (переиздание классического мини-альбома в 2026 году). С момента своего появления на свет в 1999 году, Cradle to Enslave, второй мини-альбом группы, представил собой моментальный снимок того, как Cradle of Filth оттачивают и расширяют свои звуковые прозвища, которые в конечном итоге сформировали одноименное звучание новаторского жанра. Коллекция треков, в которых чувствуется напряженность и театральность, с тяжелыми драйвовыми риффами, размашистыми оркестровыми штрихами и неподражаемым лаем фронтмена Дэни Филта. Эти треки открывают доступ к изысканной готик-экстремальной металлической среде, в которой работает группа, и остаются востребованными как коллекционерами, так и новыми поклонниками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cradle Of Filth - From The Cradle To Enslave (coloured) (0199584108711) виниловая пластинка - купить по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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