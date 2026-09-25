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Manic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Manic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) виниловая пластинка

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Manic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
Generation Terrorists
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) - фото 1
  • Manic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737163
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Manic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[199584076911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
Generation Terrorists
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Slash 'N' Burn, Nat West-Barclays-Midlands-Lloyds, Born To End, Motorcycle Emptiness, You Love Us, Love's Sweet Exile, Little Baby Nothing, Repeat (Stars And Stripes), Tennessee, Another Invented Disease, Stay Beautiful, So Dead, Repeat (UK), Spectators Of Suicide, Dawn Dog, Crucifix Kiss, Methadone Pretty, Condemned To Rock 'N' Roll
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) виниловая пластинка

Generation Terrorists — дебютный альбом уэльской рок-группы Manic Street Preachers, выпущенный первоначально в 1992 году Издание на виниле Выпущенный в феврале 1992 года, Generation Terrorists с грохотом объявил о появлении Manic Street Preachers. Грандиозный дебют, которому удалось объединить политический огонь The Clash с гламурным размахом Guns N' Roses. Продолжительностью более 70 минут и 18 треков, это был размашистый, дерзкий манифест группы, которая обещала «выпустить один альбом, продать 16 миллионов копий и распасться». Вместо этого он ознаменовал начало одного из самых захватывающих путешествий в современном британском роке. Generation Terrorists был альбомом, который осмелился мечтать о большем, выступая против апатии, одновременно принимая противоречия славы, моды и бунтарства. Спустя десятилетия Generation Terrorists по-прежнему остается яростно амбициозным дебютом.

Отзывы о товаре Manic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[199584076911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Manic Street Preachers
Альбом (сингл)
Generation Terrorists
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Slash 'N' Burn, Nat West-Barclays-Midlands-Lloyds, Born To End, Motorcycle Emptiness, You Love Us, Love's Sweet Exile, Little Baby Nothing, Repeat (Stars And Stripes), Tennessee, Another Invented Disease, Stay Beautiful, So Dead, Repeat (UK), Spectators Of Suicide, Dawn Dog, Crucifix Kiss, Methadone Pretty, Condemned To Rock 'N' Roll
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Generation Terrorists — дебютный альбом уэльской рок-группы Manic Street Preachers, выпущенный первоначально в 1992 году Издание на виниле Выпущенный в феврале 1992 года, Generation Terrorists с грохотом объявил о появлении Manic Street Preachers. Грандиозный дебют, которому удалось объединить политический огонь The Clash с гламурным размахом Guns N' Roses. Продолжительностью более 70 минут и 18 треков, это был размашистый, дерзкий манифест группы, которая обещала «выпустить один альбом, продать 16 миллионов копий и распасться». Вместо этого он ознаменовал начало одного из самых захватывающих путешествий в современном британском роке. Generation Terrorists был альбомом, который осмелился мечтать о большем, выступая против апатии, одновременно принимая противоречия славы, моды и бунтарства. Спустя десятилетия Generation Terrorists по-прежнему остается яростно амбициозным дебютом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Manic Street Preachers - Generation Terrorists (199584076911) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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