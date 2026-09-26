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Ezra Feinberg - Soft Power (4251804182652) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ezra Feinberg - Soft Power (4251804182652) виниловая пластинка

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Ezra Feinberg - Soft Power (4251804182652) виниловая пластинка - фото 1
Ezra Feinberg - Soft Power (4251804182652) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ezra Feinberg
Альбом (сингл)
Soft Power
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ezra Feinberg - Soft Power (4251804182652) виниловая пластинка - фото 1
  • Ezra Feinberg - Soft Power (4251804182652) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749956
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ezra Feinberg - Soft Power (4251804182652) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ezra Feinberg
Альбом (сингл)
Soft Power
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Future Sand, Soft Power, Pose Beams, Flutter Intensity, The Big Clock, There Was Somebody There, Get Some Rest
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ezra Feinberg - Soft Power (4251804182652) виниловая пластинка

В 2026 году на лейбле Repress вышел третий альбом Эзры Файнберга, Soft Power, в записи которого композитор и гитарист привлек впечатляющий состав коллег-музыкантов, включая Мэри Латтимор, Дэвида Мура (Bing & Ruth), Джефре Канту-Ледесму, Робби Ли, и представил жизнеутверждающий заглавный сингл «Future Sand». Отличающийся обилием мелодий, повторяющихся фигур и экстатических импровизаций, Soft Power излучает просветленный и преобразующий дух, призванный вдохновить слушателя. Файнберг, практикующий психоаналитик и бывший член-основатель психоделического коллектива Citay из Сан-Франциско (Dead Oceans / Important Records), проживает в художественном анклаве долины реки Гудзон на севере штата Нью-Йорк. Первые записи появились в конце лета 2020 года, а в начале 2021 года к ним добавился синтезатор в сотрудничестве с Джоном Тэйером (Arp, Sunwatchers). Soft Power следует за предыдущими альбомами «Recumbent Speech» (2020) и «Pentimento and Others» (2018). Файнберг искусно переносит слушателя в обогащенное пространство, его композиции отличаются глубокой человечностью, лежащей в их основе, погружая слушателя в состояние широко раскрытых глаз, открытого и живого бытия. Таким образом, Soft Power — это не только мантра Эзры, но и мантра дарования силы — красочный катарсис, воплощенный в музыке. Музыка Файнберга всегда обращается к слушателю, но Soft Power, шепча, говорит громче всего. «Как и в повседневной жизни, я хотел передать эти очень простые, незамысловатые, спокойные, почти обыденные аспекты, но каждая работа содержит в себе дугу, в которой эта форма расширяется, выходит за ее пределы, так что то, что начинается как картина с цветами в приморском мотеле, превращается в буйство красок и звуков, или вы словно погружаетесь в сон, который кажется бесконечным».

Отзывы о товаре Ezra Feinberg - Soft Power (4251804182652) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4251804182652]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Ezra Feinberg
Альбом (сингл)
Soft Power
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Future Sand, Soft Power, Pose Beams, Flutter Intensity, The Big Clock, There Was Somebody There, Get Some Rest
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В 2026 году на лейбле Repress вышел третий альбом Эзры Файнберга, Soft Power, в записи которого композитор и гитарист привлек впечатляющий состав коллег-музыкантов, включая Мэри Латтимор, Дэвида Мура (Bing & Ruth), Джефре Канту-Ледесму, Робби Ли, и представил жизнеутверждающий заглавный сингл «Future Sand». Отличающийся обилием мелодий, повторяющихся фигур и экстатических импровизаций, Soft Power излучает просветленный и преобразующий дух, призванный вдохновить слушателя. Файнберг, практикующий психоаналитик и бывший член-основатель психоделического коллектива Citay из Сан-Франциско (Dead Oceans / Important Records), проживает в художественном анклаве долины реки Гудзон на севере штата Нью-Йорк. Первые записи появились в конце лета 2020 года, а в начале 2021 года к ним добавился синтезатор в сотрудничестве с Джоном Тэйером (Arp, Sunwatchers). Soft Power следует за предыдущими альбомами «Recumbent Speech» (2020) и «Pentimento and Others» (2018). Файнберг искусно переносит слушателя в обогащенное пространство, его композиции отличаются глубокой человечностью, лежащей в их основе, погружая слушателя в состояние широко раскрытых глаз, открытого и живого бытия. Таким образом, Soft Power — это не только мантра Эзры, но и мантра дарования силы — красочный катарсис, воплощенный в музыке. Музыка Файнберга всегда обращается к слушателю, но Soft Power, шепча, говорит громче всего. «Как и в повседневной жизни, я хотел передать эти очень простые, незамысловатые, спокойные, почти обыденные аспекты, но каждая работа содержит в себе дугу, в которой эта форма расширяется, выходит за ее пределы, так что то, что начинается как картина с цветами в приморском мотеле, превращается в буйство красок и звуков, или вы словно погружаетесь в сон, который кажется бесконечным».
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Ezra Feinberg - Soft Power (4251804182652) виниловая пластинка - стоимость товара 3500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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