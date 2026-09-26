Описание товара Ezra Feinberg - Soft Power (4251804182652) виниловая пластинка

В 2026 году на лейбле Repress вышел третий альбом Эзры Файнберга, Soft Power, в записи которого композитор и гитарист привлек впечатляющий состав коллег-музыкантов, включая Мэри Латтимор, Дэвида Мура (Bing & Ruth), Джефре Канту-Ледесму, Робби Ли, и представил жизнеутверждающий заглавный сингл «Future Sand». Отличающийся обилием мелодий, повторяющихся фигур и экстатических импровизаций, Soft Power излучает просветленный и преобразующий дух, призванный вдохновить слушателя. Файнберг, практикующий психоаналитик и бывший член-основатель психоделического коллектива Citay из Сан-Франциско (Dead Oceans / Important Records), проживает в художественном анклаве долины реки Гудзон на севере штата Нью-Йорк. Первые записи появились в конце лета 2020 года, а в начале 2021 года к ним добавился синтезатор в сотрудничестве с Джоном Тэйером (Arp, Sunwatchers). Soft Power следует за предыдущими альбомами «Recumbent Speech» (2020) и «Pentimento and Others» (2018). Файнберг искусно переносит слушателя в обогащенное пространство, его композиции отличаются глубокой человечностью, лежащей в их основе, погружая слушателя в состояние широко раскрытых глаз, открытого и живого бытия. Таким образом, Soft Power — это не только мантра Эзры, но и мантра дарования силы — красочный катарсис, воплощенный в музыке. Музыка Файнберга всегда обращается к слушателю, но Soft Power, шепча, говорит громче всего. «Как и в повседневной жизни, я хотел передать эти очень простые, незамысловатые, спокойные, почти обыденные аспекты, но каждая работа содержит в себе дугу, в которой эта форма расширяется, выходит за ее пределы, так что то, что начинается как картина с цветами в приморском мотеле, превращается в буйство красок и звуков, или вы словно погружаетесь в сон, который кажется бесконечным».