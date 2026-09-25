Top.Mail.Ru
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 1
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 2
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 3
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 4
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 5
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 6
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 7
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 8
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 9
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 10
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Mars Audiac Quintet
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 1
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 2
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 3
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 4
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 5
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 6
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 7
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 8
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 9
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 10
  • Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 
Начислим 196 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749838
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка
6 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Mars Audiac Quintet
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Three-Dee Melodie, Wow And Flutter, Transona Five, Des Etoiles Eletroniques, Ping Pong, Anamorphose, Three Longers Later, Nihilist Assault Group, International Colouring Contest, The Stars Our Destination, Transporte Sans Bouger, L'Enfer Des Formes, Outer Accelerator, New Orthophony, Fiery Yellow
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка

Stereolab записали Mars Audiac Quartet в марте и апреле 1994 году. Для записи альбома к группе присоединилась клавишница Кэтрин Гиффорд. Во время записи гитарист Шон О’Хаган покинул группу, чтобы сосредоточиться на своей группе The High Llamas, но с тех пор продолжал выступать в качестве сессионного музыканта. Mars Audiac Quartet был выпущен 2 августа 1994 года в США на Elektra Records и 8 августа 1994 года в Великобритании на Duophonic Records. Он занял 16 место в британском национальном хит-параде UK Albums Chart. Композиции «Ping Pong» и «Wow and Flutter» были выпущены в качестве синглов 18 июля 1994 года и 17 октября 1994 года, соответственно.

Отзывы о товаре Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warp Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warp Records
Barcode
[5056818800375]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Mars Audiac Quintet
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Three-Dee Melodie, Wow And Flutter, Transona Five, Des Etoiles Eletroniques, Ping Pong, Anamorphose, Three Longers Later, Nihilist Assault Group, International Colouring Contest, The Stars Our Destination, Transporte Sans Bouger, L'Enfer Des Formes, Outer Accelerator, New Orthophony, Fiery Yellow
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Stereolab записали Mars Audiac Quartet в марте и апреле 1994 году. Для записи альбома к группе присоединилась клавишница Кэтрин Гиффорд. Во время записи гитарист Шон О’Хаган покинул группу, чтобы сосредоточиться на своей группе The High Llamas, но с тех пор продолжал выступать в качестве сессионного музыканта. Mars Audiac Quartet был выпущен 2 августа 1994 года в США на Elektra Records и 8 августа 1994 года в Великобритании на Duophonic Records. Он занял 16 место в британском национальном хит-параде UK Albums Chart. Композиции «Ping Pong» и «Wow and Flutter» были выпущены в качестве синглов 18 июля 1994 года и 17 октября 1994 года, соответственно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stereolab - Mars Audiac Quintet (5056818800375) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...