Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
фиберглас
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
лопатка-молоток
Общая длина, мм
385
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 749185
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
600 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
фиберглас
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
лопатка-молоток
Общая длина, мм
385
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм
Кирка-молоток Denzel 21832 с рабочей частью весом 650 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 385 мм оптимальна для работы по камню, каменистому, пересохшему земляному и глиняному грунту. Может использоваться для разрушения старой кирпичной кладки и колки льда. Инструмент будет полезен для проведения строительных и демонтажных работ.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть изготовлена из стали 65Г методом ковки, внутри пластиковой рукоятки находится фибергласовый стержень.
- Надежность — голова прочно закреплена на рукоятке «на всад» и не соскочит при ударе.
- Износостойкость — режущие части закалены до твердости 45 HRC и заточены, поэтому долго сохраняют рабочие свойства.
- Удобный хват — обрезиненная рукоятка с рельефной поверхностью не выскальзывает из руки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитМотыжка садовая GRINDA 260 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, прямо...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитМотыжка садовая GRINDA 270 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, сердц...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитМотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревян...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитМотыжка прямая PROLine, с тулейкой, с деревянной ручкой, GRINDA ...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитМотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревян...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитМотыжка радиусная GRINDA ProLine 65х115х580 мм, с тулейкой, дере...
-
В наличииЦена 640 руб.160 руб. в СплитМотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитМотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 200х50х1290 мм 421...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитПлоскорез РОСТОК 120х24х1370 мм, малый с черенком 421590
-
В наличииЦена 700 руб.175 руб. в СплитМотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 90х50х1290 мм 4215...
-
В наличииЦена 820 руб.205 руб. в СплитПлоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591
-
В наличииЦена 830 руб. 1 370 руб.208 руб. в СплитКультиватор РОСТОК ротационный четырёхдисковый 421595
Бренд
Материал рукоятки
фиберглас
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
лопатка-молоток
Общая длина, мм
385
Страна производитель
Китай
Кирка-молоток Denzel 21832 с рабочей частью весом 650 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 385 мм оптимальна для работы по камню, каменистому, пересохшему земляному и глиняному грунту. Может использоваться для разрушения старой кирпичной кладки и колки льда. Инструмент будет полезен для проведения строительных и демонтажных работ.
Преимущества
- Прочность — рабочая часть изготовлена из стали 65Г методом ковки, внутри пластиковой рукоятки находится фибергласовый стержень.
- Надежность — голова прочно закреплена на рукоятке «на всад» и не соскочит при ударе.
- Износостойкость — режущие части закалены до твердости 45 HRC и заточены, поэтому долго сохраняют рабочие свойства.
- Удобный хват — обрезиненная рукоятка с рельефной поверхностью не выскальзывает из руки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 600 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм