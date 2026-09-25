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Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм купить с доставкой в Москве
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Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм

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Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 1
Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 2
Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 3
Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 4
Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 5
Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 6
Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
фиберглас
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
лопатка-молоток
Общая длина, мм
385
  • Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 1
  • Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 2
  • Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 3
  • Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 4
  • Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 5
  • Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 6
  • Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб. 
Начислим 10 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 749185
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм
600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Материал рукоятки
фиберглас
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
лопатка-молоток
Общая длина, мм
385
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм

Кирка-молоток Denzel 21832 с рабочей частью весом 650 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 385 мм оптимальна для работы по камню, каменистому, пересохшему земляному и глиняному грунту. Может использоваться для разрушения старой кирпичной кладки и колки льда. Инструмент будет полезен для проведения строительных и демонтажных работ.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть изготовлена из стали 65Г методом ковки, внутри пластиковой рукоятки находится фибергласовый стержень.
  • Надежность — голова прочно закреплена на рукоятке «на всад» и не соскочит при ударе.
  • Износостойкость — режущие части закалены до твердости 45 HRC и заточены, поэтому долго сохраняют рабочие свойства.
  • Удобный хват — обрезиненная рукоятка с рельефной поверхностью не выскальзывает из руки.

Отзывы о товаре Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал рукоятки
фиберглас
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
лопатка-молоток
Общая длина, мм
385
Страна производитель
Китай
Описание

Кирка-молоток Denzel 21832 с рабочей частью весом 650 г и фибергласовой обрезиненной рукояткой длиной 385 мм оптимальна для работы по камню, каменистому, пересохшему земляному и глиняному грунту. Может использоваться для разрушения старой кирпичной кладки и колки льда. Инструмент будет полезен для проведения строительных и демонтажных работ.

Преимущества

  • Прочность — рабочая часть изготовлена из стали 65Г методом ковки, внутри пластиковой рукоятки находится фибергласовый стержень.
  • Надежность — голова прочно закреплена на рукоятке «на всад» и не соскочит при ударе.
  • Износостойкость — режущие части закалены до твердости 45 HRC и заточены, поэтому долго сохраняют рабочие свойства.
  • Удобный хват — обрезиненная рукоятка с рельефной поверхностью не выскальзывает из руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кирка-молоток 650 г DENZEL 21832, 385 мм - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 600 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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