Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
600 руб.
В наличии
Код товара: 723255
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
600 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х10х9
Вес, г.
600
Описание товара Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517)
Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517)
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
Страна производитель
Китай
Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517)
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыга-рыхлитель GRINDA ProLine 113х100х575 мм, 3 зубца, деревянная ручка, (421517) - стоимость товара 600 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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