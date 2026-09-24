Top.Mail.Ru
Мотыжка садовая GRINDA 260 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421135) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Мотыжка садовая GRINDA 260 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421135)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Мотыжка садовая GRINDA 260 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421135)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
68
Общая длина, мм
260
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723258
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Мотыжка садовая GRINDA 260 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421135)
570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
68
Общая длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х7
Вес, г.
220

Описание товара Мотыжка садовая GRINDA 260 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421135)

Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.

Отзывы о товаре Мотыжка садовая GRINDA 260 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421135)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
прямая
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
68
Общая длина, мм
260
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка садовая GRINDA 260 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, прямое лезвие, деревянная ручка, (8-421135) - купить по цене 570 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...