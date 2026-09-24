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Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518) купить с доставкой в Москве
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Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518)

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Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518) - фото 1
Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
  • Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518) - фото 1
  • Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723284
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518)
590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х12х10
Вес, г.
560

Описание товара Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518)

Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518)

Отзывы о товаре Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
Страна производитель
Китай
Описание
Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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