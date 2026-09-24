Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
В наличии
Код товара: 723284
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590 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х12х10
Вес, г.
560
Описание товара Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518)
Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518)
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидная
Ширина, мм
100
Общая длина, мм
575
Страна производитель
Китай
Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518)
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыжка узкая GRINDA ProLine 113х100х575 мм, с тулейкой, деревянная ручка, (421518) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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