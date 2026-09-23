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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573 купить с доставкой в Москве
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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573

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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573 - фото 1
Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573 - фото 2
Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573 - фото 3
Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
1200
  • Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573 - фото 1
  • Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573 - фото 2
  • Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573 - фото 3
  • Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 613049
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573
640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
1200
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.16х0.13
Вес, г.
800

Описание товара Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573

Мотыга РОСТОК 421573, предназначена для садово-огородных работ. Тулейка покрыта порошковой краской для защиты от коррозии. Выполнена из нержавеющей стали. Прочный деревянный черенок.

Отзывы о товаре Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573




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Характеристики
Бренд
РОСТОК.
Тип товара
Мотыга
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
трапециевидное
Ширина, мм
150
Общая длина, мм
1200
Страна производитель
Россия
Описание
Мотыга РОСТОК 421573, предназначена для садово-огородных работ. Тулейка покрыта порошковой краской для защиты от коррозии. Выполнена из нержавеющей стали. Прочный деревянный черенок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотыга из нержавеющей стали с черенком РОСТОК 150х50х1290 мм 421573 - по цене 640 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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