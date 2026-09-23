Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
180
Общая длина, мм
1400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб.
В наличии
Код товара: 613068
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
180
Общая длина, мм
1400
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.4х0.4х0.03
Вес, г.
900
Описание товара Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591
Большой плоскорез с черенком 180мм РОСТОК 421591 подойдет для рыхления, срезания сорняков и другой обработки почвы. Длинная легкая рукоятка обеспечивает надежный хват. Поверхность металла покрыта краской для защиты от коррозии.
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Бренд
Тип товара
Плоскорез
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
металл
Ширина, мм
180
Общая длина, мм
1400
Страна производитель
Россия
Большой плоскорез с черенком 180мм РОСТОК 421591 подойдет для рыхления, срезания сорняков и другой обработки почвы. Длинная легкая рукоятка обеспечивает надежный хват. Поверхность металла покрыта краской для защиты от коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Плоскорез РОСТОК 180х30х1400 мм, большой с черенком 421591 - этот товар вы можете купить по цене 820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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