Мотыжка садовая GRINDA 270 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, сердцевидное лезвие, деревянная ручка, (8-421139)
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Характеристики
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
Сердцевидная
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
70
Общая длина, мм
270
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
570 руб.
В наличии
Код товара: 723259
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570 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
Сердцевидная
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
70
Общая длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х7
Вес, г.
200
Описание товара Мотыжка садовая GRINDA 270 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, сердцевидное лезвие, деревянная ручка, (8-421139)
Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Материал рукоятки
дерево
Материал рабочей части
сталь
Форма лезвия
Сердцевидная
Количество зубцов рыхлителя
3
Ширина, мм
70
Общая длина, мм
270
Страна производитель
Китай
Ручной садово-огородный инструмент из нержавеющей стали с деревянной ручкой создан специально для качественной и неутомительной обработки почвы. Рабочая часть всех инструментов выполнена из высококачественной стали, не подверженной коррозии. Рукоятки эргономичной формы изготовлены из дерева твердых пород, отполированы, покрыты лаком и имеют удобное отверстие для подвеса.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Мотыжка садовая GRINDA 270 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, сердцевидное лезвие, деревянная ручка, (8-421139) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мотыжка садовая GRINDA 270 мм, 3 зубца, нержавеющая сталь, сердцевидное лезвие, деревянная ручка, (8-421139)