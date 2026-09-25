Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88667, пластмассовый
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Характеристики
Материал рукоятки
полипропилен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
130 руб.
В наличии
Код товара: 749086
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130 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88667, пластмассовый
Пистолет для монтажной пены Сибртех 88667, выполненный в пластмассовом корпусе, используется для заполнения трещин и пустот, а также герметизации швов. Имеет несложную конструкцию, его эксплуатация не требует особых навыков. Инструмент пригодится при проведении бытовых ремонтных работ.
Преимущества
- Надежность — корпус, ствол и сопло изготовлены из легких ударопрочных полимерных материалов, игольчатый клапан — из стали.
- Высокая герметичность — пистолет выдерживает давление до 7 атмосфер.
- Удобная эксплуатация и простой уход — к адаптеру и соплу не прилипает пена.
- Долговечность — высококачественные внутренние уплотнители устойчивы к воздействию ацетона (промывки), пены, пены-клея и пены-цемента.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка с рифленой поверхностью не выскальзывает из ладони.
- Небольшой вес 100 г — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
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Бренд
СИБРТЕХ
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Россия
Пистолет для монтажной пены Сибртех 88667, выполненный в пластмассовом корпусе, используется для заполнения трещин и пустот, а также герметизации швов. Имеет несложную конструкцию, его эксплуатация не требует особых навыков. Инструмент пригодится при проведении бытовых ремонтных работ.
Преимущества
- Надежность — корпус, ствол и сопло изготовлены из легких ударопрочных полимерных материалов, игольчатый клапан — из стали.
- Высокая герметичность — пистолет выдерживает давление до 7 атмосфер.
- Удобная эксплуатация и простой уход — к адаптеру и соплу не прилипает пена.
- Долговечность — высококачественные внутренние уплотнители устойчивы к воздействию ацетона (промывки), пены, пены-клея и пены-цемента.
- Комфортная работа — эргономичная рукоятка с рифленой поверхностью не выскальзывает из ладони.
- Небольшой вес 100 г — длительная работа не вызывает ощущение усталости.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88667, пластмассовый - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 130 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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