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Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 8 мм, Heavy Duty купить с доставкой в Москве
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Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 8 мм, Heavy Duty

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Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 1
Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 2
Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 3
Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 4
Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 5
Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 6
Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 7
Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 8
Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
алюминиевый сплав, сталь
Объем картриджа, мл
310
  • Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 1
  • Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 2
  • Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 3
  • Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 4
  • Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 5
  • Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 6
  • Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 7
  • Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 8
  • Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, &quot;полуоткрытый&quot;, круглый шток 8 мм, Heavy Duty - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 747485
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 8 мм, Heavy Duty
510 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
алюминиевый сплав, сталь
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х6
Вес, г.
460

Описание товара Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 8 мм, Heavy Duty

Пистолет для герметика Sparta Heavy Duty 886325 полуоткрытого типа, с круглым штоком диаметром 8 мм, совместим с тубами емкостью 310 мл и позволяет точно дозировать и равномерно наносить требуемое количество состава. Усиленный ребрами жесткости корпус не перекашивается, ход штока остается плавным. Благодаря функции защиты от протекания герметик не расходуется впустую. Инструмент используют для соединения деталей, заполнения пустот и герметизации швов. Будет полезен строителям, сантехникам, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали и имеет литую рукоятку.
  • Эргономичность — рукоятка удобно ложится в руку, поворотная муфта упрощает использование инструмента.
  • Комфортная работа без ощущения усталости — благодаря полуоткрытому корпусу вес пистолета снижен.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 8 мм, Heavy Duty




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sparta
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
алюминиевый сплав, сталь
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Пистолет для герметика Sparta Heavy Duty 886325 полуоткрытого типа, с круглым штоком диаметром 8 мм, совместим с тубами емкостью 310 мл и позволяет точно дозировать и равномерно наносить требуемое количество состава. Усиленный ребрами жесткости корпус не перекашивается, ход штока остается плавным. Благодаря функции защиты от протекания герметик не расходуется впустую. Инструмент используют для соединения деталей, заполнения пустот и герметизации швов. Будет полезен строителям, сантехникам, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали и имеет литую рукоятку.
  • Эргономичность — рукоятка удобно ложится в руку, поворотная муфта упрощает использование инструмента.
  • Комфортная работа без ощущения усталости — благодаря полуоткрытому корпусу вес пистолета снижен.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, "полуоткрытый", круглый шток 8 мм, Heavy Duty - данный товар вы можете купить по цене 510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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