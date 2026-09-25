Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, "скелетный" усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пистолет для герметика Sparta 886125, 310 мл, "скелетный" усиленный с фиксатором, 6-гранный шток 7 м
Усиленный «скелетный» пистолет для герметика Sparta 886125, с фиксатором и 6-гранным штоком диаметром 7 мм, рассчитан на тубу объемом 310 мл и используется для работы с герметизирующими и клеящими составами. Пользоваться им просто — для подачи средства достаточно нажать на курок. Инструмент имеет простую конструкцию — установка тубы в корпус или ее замена занимает несколько секунд. Пистолет пригодится во время ремонтных, отделочных, сантехнических работ.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали.
- Удобное использование — специальный фиксатор блокирует шток и предотвращает его самопроизвольное движение назад.
- Равномерное нанесение герметика — гладкий шток осуществляет бесступенчатую подачу состава.
- Длительная работа без ощущения усталости — пистолет для герметика весит 292 г.
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Усиленный «скелетный» пистолет для герметика Sparta 886125, с фиксатором и 6-гранным штоком диаметром 7 мм, рассчитан на тубу объемом 310 мл и используется для работы с герметизирующими и клеящими составами. Пользоваться им просто — для подачи средства достаточно нажать на курок. Инструмент имеет простую конструкцию — установка тубы в корпус или ее замена занимает несколько секунд. Пистолет пригодится во время ремонтных, отделочных, сантехнических работ.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус изготовлен из инструментальной стали.
- Удобное использование — специальный фиксатор блокирует шток и предотвращает его самопроизвольное движение назад.
- Равномерное нанесение герметика — гладкий шток осуществляет бесступенчатую подачу состава.
- Длительная работа без ощущения усталости — пистолет для герметика весит 292 г.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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