Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88672, пластмассовый корпус
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Характеристики
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
В наличии
Код товара: 747494
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390 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х13х4
Вес, г.
180
Описание товара Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88672, пластмассовый корпус
Пистолет для монтажной пены Сибртех 88672 с пластмассовым корпусом используется для заполнения трещин и пустот, герметизации швов. Не требует особых навыков использования. Инструмент пригодится для выполнения бытовых ремонтных работ.
Преимущества
- Облегченная конструкция — адаптер выполнен из пластмассы.
- Механическая и коррозионная стойкость — ствол, шариковый и игольчатый клапаны изготовлены из нержавеющей стали.
- Надежный хват — рукоятка пистолета с рифленой поверхностью не выскальзывает из ладони.
- Комфортная работа без ощущения усталости — благодаря пластиковому корпусу пистолет весит всего 167 г.
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Бренд
СИБРТЕХ
Конструкция
игольчатый клапан
Материал рукоятки
полипропилен
Комплектация
Пистолет для монтажной пены - 1 шт
Страна производитель
Китай
Пистолет для монтажной пены Сибртех 88672 с пластмассовым корпусом используется для заполнения трещин и пустот, герметизации швов. Не требует особых навыков использования. Инструмент пригодится для выполнения бытовых ремонтных работ.
Преимущества
- Облегченная конструкция — адаптер выполнен из пластмассы.
- Механическая и коррозионная стойкость — ствол, шариковый и игольчатый клапаны изготовлены из нержавеющей стали.
- Надежный хват — рукоятка пистолета с рифленой поверхностью не выскальзывает из ладони.
- Комфортная работа без ощущения усталости — благодаря пластиковому корпусу пистолет весит всего 167 г.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88672, пластмассовый корпус - данный товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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