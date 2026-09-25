Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, "полуоткрытый", хромир., зубчатый шток 7 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
оцинкованная жесть
Объем картриджа, мл
310
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб.
В наличии
Код товара: 747487
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
430 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
MATRIX
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
оцинкованная жесть
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х16х6
Вес, г.
420
Описание товара Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, "полуоткрытый", хромир., зубчатый шток 7 мм
Хромированный пистолет для герметика Matrix 88640 полуоткрытого типа, с зубчатым штоком диаметром 7 мм, предназначен для установки стандартной тубы с клеем или герметиком объемом 310 мл. Зубчатый шток позволяет точно дозировать и аккуратно наносить смесь. Пистолет пригодится строителям, сантехникам и мастерам по ремонту, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус с 3 поперечными ребрами жесткости не перекашивается, хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии.
- Простая конструкция — установка или замена тубы занимает несколько секунд.
- Удобная обрезка насадки картриджа — на корпусе имеется специальное отверстие с заточенными краями.
- Быстрая очистка насадки от засохших остатков смеси — в комплект поставки входит специальная игла.
- Малый вес 442 г — работа с инструментом не вызывает ощущение усталости
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитПистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88678, пластмассовый корпус
-
В наличииЦена 510 руб.128 руб. в СплитПистолет для герметика Sparta 886325, 310 мл, "полуоткрытый", кр...
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитПистолет для монтажной пены Sparta 88673, облегченный корпус
-
В наличииЦена 520 руб.130 руб. в СплитПистолет для монтажной пены "Стандарт" СИБРТЕХ 88676, пластмассо...
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитПистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88680
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитПистолет для герметика Sparta 886475, 400 мл, "закрытый", алюмин...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитПистолет для монтажной пены Sparta 88674
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитПистолет для герметика Sparta 886485, 750 мл, "закрытый", алюмин...
-
В наличииЦена 740 руб.185 руб. в СплитПистолет для герметика Matrix 88666, 310 мл, "полуоткрытый", про...
-
В наличииЦена 800 руб.200 руб. в СплитПистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88677, корпус из алюминиевог...
-
В наличииЦена 850 руб.213 руб. в СплитПистолет для монтажной пены Matrix 88668
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитПистолет для монтажной пены СИБРТЕХ 88671, усиленный алюминиевый...
Бренд
MATRIX
Конструкция
полуоткрытый
Материал рукоятки
оцинкованная жесть
Объем картриджа, мл
310
Комплектация
Пистолет для герметика - 1 шт
Страна производитель
Китай
Хромированный пистолет для герметика Matrix 88640 полуоткрытого типа, с зубчатым штоком диаметром 7 мм, предназначен для установки стандартной тубы с клеем или герметиком объемом 310 мл. Зубчатый шток позволяет точно дозировать и аккуратно наносить смесь. Пистолет пригодится строителям, сантехникам и мастерам по ремонту, а также будет полезен в быту.
Преимущества
- Прочность и долговечность — корпус с 3 поперечными ребрами жесткости не перекашивается, хромовое покрытие обеспечивает защиту от коррозии.
- Простая конструкция — установка или замена тубы занимает несколько секунд.
- Удобная обрезка насадки картриджа — на корпусе имеется специальное отверстие с заточенными краями.
- Быстрая очистка насадки от засохших остатков смеси — в комплект поставки входит специальная игла.
- Малый вес 442 г — работа с инструментом не вызывает ощущение усталости
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, "полуоткрытый", хромир., зубчатый шток 7 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 430 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пистолет для герметика Matrix 88640, 310 мл, "полуоткрытый", хромир., зубчатый шток 7 мм