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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G купить с доставкой в Москве
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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G

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Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G - фото 1
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G - фото 2
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G - фото 3
Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G - фото 1
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G - фото 2
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G - фото 3
  • Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748858
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Характеристики

Бренд
AC Electric
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
нет
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G

Благодаря современным технологиям и высокому качеству материалов, устройство AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMI-1500G обеспечивает надежное и эффективное обогревание даже в условиях высокой проходимости. Компактные размеры позволяют легко интегрировать конвектор даже в малогабаритное пространство, а легкий вес существенно облегчает транспортировку и процесс установки.



Теги товара: 1500 вт

Отзывы о товаре Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G




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Характеристики
Бренд
AC Electric
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
нет
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Развернуть
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря современным технологиям и высокому качеству материалов, устройство AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMI-1500G обеспечивает надежное и эффективное обогревание даже в условиях высокой проходимости. Компактные размеры позволяют легко интегрировать конвектор даже в малогабаритное пространство, а легкий вес существенно облегчает транспортировку и процесс установки.


Теги товара: 1500 вт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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