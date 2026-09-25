Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748858
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
нет
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Конвектор электрический AC ELECTRIC ACE/CMI-1500G
Благодаря современным технологиям и высокому качеству материалов, устройство AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMI-1500G обеспечивает надежное и эффективное обогревание даже в условиях высокой проходимости. Компактные размеры позволяют легко интегрировать конвектор даже в малогабаритное пространство, а легкий вес существенно облегчает транспортировку и процесс установки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
Конвектор электрический - 1шт.
Мощность обогрева
1500 Вт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
нет
Таймер
нет
Тип термостата
механический
Тип установки
напольный/настенный
Колеса для транспортировки
Нет
С пультом управления
Нет
Рекомендуемая площадь обогрева
15 м2
Развернуть
Влагозащита
Нет
Страна производитель
Китай
Благодаря современным технологиям и высокому качеству материалов, устройство AC ELECTRIC (АС ЭЛЕКТРИК) ACE/CMI-1500G обеспечивает надежное и эффективное обогревание даже в условиях высокой проходимости. Компактные размеры позволяют легко интегрировать конвектор даже в малогабаритное пространство, а легкий вес существенно облегчает транспортировку и процесс установки.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
Теги товара: 1500 вт
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