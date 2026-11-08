Смартфон Xiaomi Redmi 17 4/256Gb Violet
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748674
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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Мобильный телефон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х2
Вес, г.
610
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi 17 4/256Gb Violet
Смартфон Redmi 17 предлагает отличные технические характеристики для выполнения повседневных задач. Модель оборудована большим и качественным IPS-экраном диагональю 6.9 дюйма, который обеспечивает плавное отображение интерфейса благодаря частоте обновления до 120 Гц. Высокую автономность гарантирует невероятно емкий аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой турбо-зарядки мощностью 45 Вт. Процессор MediaTek Helio G91-Ultra гарантирует стабильную работу операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS. Основная камера на 50 Мп делает четкие кадры.
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Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Мобильный телефон, адаптер, кабель USB Type-C, инструмент для извлечения SIM-карты, краткое руководство по началу работы, гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон Redmi 17 предлагает отличные технические характеристики для выполнения повседневных задач. Модель оборудована большим и качественным IPS-экраном диагональю 6.9 дюйма, который обеспечивает плавное отображение интерфейса благодаря частоте обновления до 120 Гц. Высокую автономность гарантирует невероятно емкий аккумулятор на 7500 мАч с поддержкой быстрой турбо-зарядки мощностью 45 Вт. Процессор MediaTek Helio G91-Ultra гарантирует стабильную работу операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS. Основная камера на 50 Мп делает четкие кадры.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 256 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Фиолетовый
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 256 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Фиолетовый
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