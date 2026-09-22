Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey
Представляем смартфон Realme, воплощающий в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон, выполненный в элегантном сером цвете, сочетает эргономичность пластикового корпуса с мощными техническими характеристиками, способными удовлетворить потребности даже самых взыскательных пользователей. Экран устройства имеет диагональ 6,8 дюйма и разрешение 1570x720 пикселей, что обеспечит яркие и четкие изображения для любителей фильмов и игр. С впечатляющей частотой обновления 144 Гц картинка плавно сменяется, радую глаз даже в самых динамичных сценах. Под капотом смартфона расположен мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который гарантирует быструю и бесперебойную работу приложений и игр. В паре с 6 ГБ оперативной памяти устройство обеспечивает многозадачность и оперативную реакцию на любые команды. Встроенная память объемом 128 ГБ позволяет хранить большое количество данных, включая фотографии, видео и приложения. Работает Realme под управлением операционной системы Android, предлагая пользователю интуитивно понятный интерфейс и доступ к огромному количеству приложений через Google Play. Смартфон поддерживает работу с двумя SIM-картами формата nano-SIM, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Устройство поддерживает сети 4G LTE и 5G, обеспечивая высокую скорость передачи данных и стабильное интернет-соединение, где бы вы ни находились. Благодаря этому смартфон Realme становится отличным выбором для тех, кто ценит сочетание качества, производительности и функциональности в своих гаджетах.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 560 руб.3640 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 15 220 руб.3805 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLACK
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+256 Blue
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 19 490 руб.4873 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 20 140 руб.5035 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 72...
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 20 210 руб.5053 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 21 450 руб.5363 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb black 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Black
-
В наличииЦена 22 010 руб.5503 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 6+256 Purple
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Realme C85 6/128Gb Grey