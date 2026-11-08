Смартфон Xiaomi Redmi 17 4/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi 17 4/256Gb Black
Смартфон Xiaomi REDMI 17 выполнен в пластиковом корпусе с защитой от влаги по стандарту IP64. Модель оснащена 6,9-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Аппаратная часть построена на базе 8-ядерного процессора MediaTek Helio G91-Ultra. Объем оперативной памяти типа LPDDR4X составляет 8 ГБ, емкость встроенного накопителя формата eMMC 5.1 - 256 ГБ. Устройство работает под управлением операционной системы Android 16 с оболочкой HyperOS 3. На тыльной стороне установлена двойная камера, включающая основной модуль на 50 Мп и вспомогательную макрокамеру. Смартфон поддерживает работу двух SIM-карт формата Nano-SIM в режиме Dual Standby, работает в сетях 4G LTE (включая популярные диапазоны 1/3/7/8/20) и обеспечивает навигацию по спутниковым системам GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Беспроводные интерфейсы представлены модулями Wi-Fi (2.4 / 5 ГГц) и Bluetooth 5.4. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
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Теги товара: 256 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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Теги товара: 256 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
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