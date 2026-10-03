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Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black

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Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 1
Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 2
Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 3
Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 4
Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 5
Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 6
Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 7
Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 8
Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 9
Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 10
Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Redmi Note 17
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.99
Разрешение экрана
2396x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 1
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 2
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 3
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 4
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 5
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 6
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 7
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 8
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 9
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 10
  • Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748658
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Redmi Note 17
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.99
Разрешение экрана
2396x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Частота процессора, МГц
2300
Количество ядер
8
Операционная система
Hyper OS
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black

Xiaomi REDMI Note 17 оснащен крупным 6.99-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. За быстродействие отвечает 6-нанометровый процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2, работающий в связке с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Главным преимуществом смартфона выступает аккумулятор емкостью 7700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и функцией обратной проводной зарядки других устройств до 22.5 Вт. На тыльной стороне расположена основная двойная камера с разрешением 50+0.08 Мп, а для селфи используется фронтальный модуль на 16 Мп. Корпус весом 224 граммов выполнен из поликарбоната, защищен от пыли и влаги по стандарту IP65, а дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 16 с интерфейсом HyperOS 3.

Отзывы о товаре Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Black




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Комплектация
чехол, кабель USB Type-C, зарядное устройство, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Redmi Note 17
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.99
Разрешение экрана
2396x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Частота процессора, МГц
2300
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Hyper OS
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Xiaomi REDMI Note 17 оснащен крупным 6.99-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1800 нит. За быстродействие отвечает 6-нанометровый процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2, работающий в связке с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Главным преимуществом смартфона выступает аккумулятор емкостью 7700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и функцией обратной проводной зарядки других устройств до 22.5 Вт. На тыльной стороне расположена основная двойная камера с разрешением 50+0.08 Мп, а для селфи используется фронтальный модуль на 16 Мп. Корпус весом 224 граммов выполнен из поликарбоната, защищен от пыли и влаги по стандарту IP65, а дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 7i. Аппарат работает под управлением операционной системы Android 16 с интерфейсом HyperOS 3.
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Отзывы


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