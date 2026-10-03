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Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) виниловая пластинка

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Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) - фото 2
Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) - фото 3
Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Universal
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) - фото 1
  • Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) - фото 2
  • Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) - фото 3
  • Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748604
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Характеристики

Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981702414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Universal
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Emergency, Under Attack, Calling Baal, A King Has Gone, The Universe, Long Long Road, Wrecking Ball, Yesterday Is Dead, London Calling, Sad Is The Song, Au Revior
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
500

Описание товара Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) виниловая пластинка

"Universal" - двенадцатый альбом группы Michael Schenker Group, выпущенный в 2021 году. Среди приглашенных музыкантов, которые приняли участие в записи, вокалисты Ронни Ромеро (Rainbow, Vandenberg), Михаэль Киске (Helloween) и Ральф Шиперс (Primal fear), а также клавишник Стив Мэнн (Lionheart), барабанщики Саймон Филлипс (Toto, The Who), Брайан Тичи (Whitesnake), Бобби Рондинелли (Rainbow) и Бодо Шопф (Eloy), знаменитые басисты Боб Дейсли (Black Sabbath), Барри Спаркс (Yngwie Malmsteen, Dokken) и Баренд Курбуа (Blind Guardian, Zakk Wylde), а также Тони Кэри в роли специального гостя. Лимитированное издание представлено на цветном золотом виниле. Michael Schenker Group - гитарно-ориентированная хард-рок-группа, образованная в Лондоне в 1979 году бывшим гитаристом Scorpions и UFO Майклом Шенкером. Журнал Guitar World включил музыканта в список "100 величайших хэви-метал гитаристов", а журнал Vegas Rocks! вручил ему награду "Rock guitar Legend".

Отзывы о товаре Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981702414]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Schenker Group
Альбом (сингл)
Universal
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Emergency, Under Attack, Calling Baal, A King Has Gone, The Universe, Long Long Road, Wrecking Ball, Yesterday Is Dead, London Calling, Sad Is The Song, Au Revior
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Universal" - двенадцатый альбом группы Michael Schenker Group, выпущенный в 2021 году. Среди приглашенных музыкантов, которые приняли участие в записи, вокалисты Ронни Ромеро (Rainbow, Vandenberg), Михаэль Киске (Helloween) и Ральф Шиперс (Primal fear), а также клавишник Стив Мэнн (Lionheart), барабанщики Саймон Филлипс (Toto, The Who), Брайан Тичи (Whitesnake), Бобби Рондинелли (Rainbow) и Бодо Шопф (Eloy), знаменитые басисты Боб Дейсли (Black Sabbath), Барри Спаркс (Yngwie Malmsteen, Dokken) и Баренд Курбуа (Blind Guardian, Zakk Wylde), а также Тони Кэри в роли специального гостя. Лимитированное издание представлено на цветном золотом виниле. Michael Schenker Group - гитарно-ориентированная хард-рок-группа, образованная в Лондоне в 1979 году бывшим гитаристом Scorpions и UFO Майклом Шенкером. Журнал Guitar World включил музыканта в список "100 величайших хэви-метал гитаристов", а журнал Vegas Rocks! вручил ему награду "Rock guitar Legend".
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