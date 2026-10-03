Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Michael Schenker Group - Universal (coloured) (4251981702414) виниловая пластинка
"Universal" - двенадцатый альбом группы Michael Schenker Group, выпущенный в 2021 году. Среди приглашенных музыкантов, которые приняли участие в записи, вокалисты Ронни Ромеро (Rainbow, Vandenberg), Михаэль Киске (Helloween) и Ральф Шиперс (Primal fear), а также клавишник Стив Мэнн (Lionheart), барабанщики Саймон Филлипс (Toto, The Who), Брайан Тичи (Whitesnake), Бобби Рондинелли (Rainbow) и Бодо Шопф (Eloy), знаменитые басисты Боб Дейсли (Black Sabbath), Барри Спаркс (Yngwie Malmsteen, Dokken) и Баренд Курбуа (Blind Guardian, Zakk Wylde), а также Тони Кэри в роли специального гостя. Лимитированное издание представлено на цветном золотом виниле. Michael Schenker Group - гитарно-ориентированная хард-рок-группа, образованная в Лондоне в 1979 году бывшим гитаристом Scorpions и UFO Майклом Шенкером. Журнал Guitar World включил музыканта в список "100 величайших хэви-метал гитаристов", а журнал Vegas Rocks! вручил ему награду "Rock guitar Legend".
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