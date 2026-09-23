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Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка

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Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks &amp; Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617459
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0028948395521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка

Пластинка представляет собой сборник официальных реворков и ремиксов современных электронных и неоклассических артистов (таких как Grandbrothers, Christian L?ffler, Pantha Du Prince, Dominik Eulberg и др.) на знаменитые произведения французского композитора Эрика Сати.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0028948395521]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Пластинка представляет собой сборник официальных реворков и ремиксов современных электронных и неоклассических артистов (таких как Grandbrothers, Christian L?ffler, Pantha Du Prince, Dominik Eulberg и др.) на знаменитые произведения французского композитора Эрика Сати.


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Satie: Fragments (Satie Reworks & Remixes) (0028948395521) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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