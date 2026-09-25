Caravan - Caravan & The New Symphonia (0805520240635) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Caravan - Caravan & The New Symphonia (0805520240635) виниловая пластинка
В октябре 1973 года группа Caravan, выступая с New Symphonia Orchestra под управлением Мартина Форда, дала концерт в лондонском Theatre Royal Drury Lane, представляя свою новую работу «For Girls Who Grow Plump In The Night». Хотя весь концерт был записан, был выпущен только один LP. Здесь, впервые на виниле, Caravan & The New Symphonia представлены в виде расширенного двойного LP-издания, включающего весь концерт. Для тех, кто до сих пор считает прогрессивный рок ругательным словом, Caravan остаются загадкой. И это еще не все, ведь они упускают из виду одни из самых прекрасных и мелодичных рок-композиций 70-х. Как и Soft Machine, группа Caravan сформировалась из The Wilde Flowers, и у них много общего с британским прогрессивным роком 70-х: каламбурные названия, разворотные обложки, множество песен продолжительностью более 10 минут, частые смены состава, но при этом они всегда отличались доступностью – отчасти благодаря приятному для слуха стилю пения гитариста и вокалиста Джулиана «Пая» Гастингса. После одного альбома, выпущенного на лейбле MGM в 1968 году, группа Caravan подписала контракт с Decca и выпустила свою визитную карточку — песню «If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You». Заглавная композиция стала хитом на виниловых пластинках в 1970 году, что привело к её выступлению на Top Of The Pops, а остальная часть альбома демонстрирует разнообразие стилей группы и включает в себя любимую фанатами песню «For Richard». В течение следующих трех лет на лейбле Decca были выпущены некоторые из их самых любимых работ, включая "In The Land Of Grey and Pink", поэтому спектакль в Театре Ройал Друри Лейн ждали с большим нетерпением.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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