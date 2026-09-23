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Megadeth - The World Needs A Hero (4050538373936) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Megadeth - The World Needs A Hero (4050538373936) виниловая пластинка

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4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 1
4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 2
4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 3
4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 4
4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 5
4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 6
4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 7
4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 8
4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 1
  • 4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 2
  • 4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 3
  • 4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 4
  • 4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 5
  • 4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 6
  • 4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 7
  • 4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 8
  • 4050538373936, Виниловая пластинка Megadeth, The World Needs A Hero - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636478
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Megadeth - The World Needs A Hero (4050538373936) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Megadeth - The World Needs A Hero (4050538373936) виниловая пластинка

Девятый студийный альбом американской метал-группы Megadeth, выпущенный в 2001 году. Впервые на виниле за долгое время! Ремастрированное переиздание на двойном черном виниле. Megadeth - американская трэш-метал группа из Лос-Анджелеса, образовалась в 1983 году. Коллектив основан гитаристом и вокалистом Дэйвом Мастейном и бас-гитаристом Дэвидом Эллефсоном после того, как Мастейн был уволен из группы Metallica. Группа является одним из самых коммерчески успешных трэш-метал коллективов, продав более 50 миллионов альбомов по всему миру. За всю карьеру в Megadeth официально участвовало более двадцати музыкантов, и лишь Дэйв Мастейн остаётся лидером группы ещё с первого состава и основным автором песен. Megadeth входит в большую четвёрку самых успешных коммерческих трэш-метал проектов (наряду со Slayer, Metallica и Anthrax).

Отзывы о товаре Megadeth - The World Needs A Hero (4050538373936) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Девятый студийный альбом американской метал-группы Megadeth, выпущенный в 2001 году. Впервые на виниле за долгое время! Ремастрированное переиздание на двойном черном виниле. Megadeth - американская трэш-метал группа из Лос-Анджелеса, образовалась в 1983 году. Коллектив основан гитаристом и вокалистом Дэйвом Мастейном и бас-гитаристом Дэвидом Эллефсоном после того, как Мастейн был уволен из группы Metallica. Группа является одним из самых коммерчески успешных трэш-метал коллективов, продав более 50 миллионов альбомов по всему миру. За всю карьеру в Megadeth официально участвовало более двадцати музыкантов, и лишь Дэйв Мастейн остаётся лидером группы ещё с первого состава и основным автором песен. Megadeth входит в большую четвёрку самых успешных коммерческих трэш-метал проектов (наряду со Slayer, Metallica и Anthrax).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Megadeth - The World Needs A Hero (4050538373936) виниловая пластинка - по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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